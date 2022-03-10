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韓國準總統尹錫悅「小12歲老婆明星級美貌曝」　超謎經歷起底

記者黃翊婷／綜合報導

南韓總統大選結果10日凌晨出爐，由在野黨「國民力量」候選人尹錫悅以不到1％的差距當選總統。現年61歲的尹錫悅曾擔任檢察官26年，這次政治素人轉戰政壇當選總統，連帶讓他的妻子金建希（49歲）也成為民眾關注的焦點之一。金建希外貌十分亮眼，彷彿明星，甚至還有粉絲主動幫忙成立後援會，但她的家世背景、經歷卻一直充滿謎團。

尹錫悅的父母都是大學教授，在就讀首爾大學法律系期間，他已經開始涉足政治討論，當時系上舉辦一場模擬審判，針對1980年光州事件時任總統全斗煥的血腥鎮壓，由參與者以模擬檢察官身分決定起訴內容，他要求判處全斗煥總統死刑，引發熱議。

尹錫悅當選南韓總統，妻子金建希的背景也被挖出。（圖／翻攝自Facebook／윤석열）

▼▲金建希與尹錫悅婚後並無生育子女，但收養7隻貓狗，形象十分親民。（圖／翻攝自Facebook／윤석열）

尹錫悅當選南韓總統，妻子金建希的背景也被挖出。（圖／翻攝自Facebook／윤석열）

尹錫悅擁有26年的檢察官經歷，卻沒有擔任過國會議員或任何地方行政首長，沒想到首次轉戰政壇，就以不到1％的差距擊敗對手當選總統，連帶也讓他過往的經歷以及家人、日常生活、喜好等等都被拿出來討論。

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

▼▲金建希外貌出眾。（圖／CFP）

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

金建希與尹錫悅相差12歲，她畢業於京畿大學美術系，1995年5月間曾榮獲韓國藝術大賽獎項，1999年2月獲得淑明女子大學美術教育專業碩士學位，2008年2月獲得國民大學設計博士學位，之後她在高中擔任美術指導，也兼職過水原女子大學、翰林聖心大學、瑞逸大學、安養大學、國民大學的代課講師，還曾於首爾的畫廊舉辦個展，在業界小有名氣。

2012年3月金建希與尹錫悅結婚，兩人的婚姻在當時掀起不小的討論。由於金建希氣質、外貌皆出眾，彷彿明星一般，爆紅之後曾被八卦消息影射在酒店以「茉莉」的花名擔任高級女公關，但她已出面反駁這個消息。

此外，金建希曾被指控擔任大學代課講師期間，涉嫌在遞交的履歷表偽造20處學經歷，連碩士學位48頁的論文，都有大約43頁的內容疑似抄襲1980至90年代出版的其他論文、書籍，382個段落中有250個段落內容相仿。當時金建希為此召開記者會道歉，卻還是被共同民主黨國會議員黃雲夏痛批沒有真心反省，「金建希最近曾就謊報學經歷一事向國民致歉，不過從頭到尾根本沒有真心反省，只有不斷地為自己辯解。」

尹錫悅當選南韓總統，妻子金建希的背景也被挖出。（圖／翻攝自Instagram／jjang_dongdong）

▲還有粉絲在IG幫金建希成立後援會。（圖／翻攝自Instagram／jjang_dongdong）

不過，金建希在網路上也有不少擁護者，還有粉絲自發成立後援會，希望幫她「掃黑」。如今尹錫悅當選總統，金建希過往的爭議也再度掀起民眾關注。

▼尹錫悅常透過社交平台呼籲民眾收養貓狗。（圖／路透社、翻攝自臉書윤석열）

▲▼國民力量總統候選人尹錫悅。（圖／路透社）

尹錫悅當選南韓總統，妻子金建希的背景也被挖出。（圖／翻攝自Facebook／윤석열）

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