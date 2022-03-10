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情報界評估「風險過高」　五角大廈拒轉交米格-29戰機給烏克蘭

▲▼波蘭空軍米格-29戰機。（圖／路透）

▲波蘭提議將米格-29戰機轉交給美國，藉此支援烏克蘭，卻遭五角大廈拒絕。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外媒報導

波蘭8日表示，準備好將所有米格-29戰機（MiG-29）轉交美國部署，藉此支援烏克蘭。但是，美國國防部很快駁斥此舉「站不住腳」。五角大廈發言人柯比（John Kirby）解釋，情報界評估此舉可能被誤認為加劇緊張局勢，對烏克蘭的軍事實力幫助甚微，因此被視為「低回報、高風險」的行動。

CNN、《路透社》等外媒報導，柯比表示，「情報界評估，把米格-29戰機轉交給烏克蘭可能被誤認為升級緊張局勢，引起俄方激烈反應，並且進一步提高俄國與北約軍事態勢升級的可能性。」他不願透露情報來源，但強調美國支持提供其他類型的武器。

柯比透露，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也已向波蘭國防部長坦言，美國不支持「此刻」將米格-29戰機轉交給烏克蘭空軍，「因此也不希望看到它們（戰機）被我們扣留。」

美國及北約希望協助烏克蘭防禦俄軍入侵，卻又小心避免捲入與俄羅斯發生直接衝突。烏克蘭總統澤倫斯基多次要求各國在烏克蘭上空設立禁飛區，並且提供米格-29戰機，以維持空域掌控權。但是，西方國家將前者視為直接與俄對抗的舉措，因此拒絕。普丁也警告，他將把實施禁飛區的國家視為「軍事衝突的參與者」。

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