美媒：普丁侵烏豎立警示牌　暴露習近平攻台最大風險

▲中俄曾表示，「雙方友好沒有止境」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯上月24日入侵烏克蘭之前，已有美國官員預警中國可能會藉這個機會，研究武統台灣時會有的問題進行一番研究；然而開戰以來普丁的遭遇，對中國國家主席習近平來說，與其是機會更像是一個警示。美媒《彭博》引述專家指出，儘管中國若武力奪台面臨的國際情況可能和俄國不同，但最大風險是，可能會把美軍直接拉進戰事。

俄中在經濟、政治和軍事上的關係近10多年來持續升溫，並曾表示「俄中友好沒有止境」，儘管烏克蘭和台灣在各方面處境差異極大幾乎不能對比，但雙方都有個想併吞自己的強鄰，因此就這點在最近常被外界拿來類比。

美國官員先前示警，俄羅斯侵略烏克蘭的步驟可能提供習近平和解放軍學習的路線，但號稱世界最大規模的現代化俄軍，閃電攻下烏克蘭的夢想已經幻滅，普丁也受到西方強力制裁，因此彭博認為與其說普丁向習近平示範了路線，不如說他立了一塊警示牌。

中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進去年底曾撰文聲稱，由於台灣缺乏抵抗意志，且美國及其盟邦不會給與「實質援助」，中國犯台將在「數小時內」搞定。然而彭博指出俄軍挾強大軍力久攻不下烏克蘭，「對中國而言，才是最棘手的事。」

共軍一旦展開攻台，中國的戰艦和潛艦必須橫渡至少130公里寬、美軍定期派艦艇穿越的台灣海峽，而且不同於烏克蘭，美國從未排除介入台海間的軍事衝突。也就是說習近平必須評估開打後是否也要把美國在亞太地區的軍事基地納入攻擊目標，因此戰勢很快會拉高至全球前兩大經濟體間的戰爭。

美國前駐中國大使羅德（Winston Lord）指出，習近平心知肚明，「出師不利的可觀代價，包括他自己的前途」。至於中國武力犯台是否遭受美國祭出等同俄羅斯的制裁，目前還不清楚。

萊斯大學貝克研究所（Rice University's Baker Institute）研究員柯林斯（Gabe Collins）指出，由於中國在許多市場與價值鏈當中具有系統性的重要性，和只有石油與天然氣的俄羅斯不同，所以如果中國犯台，會面臨到什麼程度的制裁，還具有相當的不確定性。

美國史丹佛大學中國軍事分析師梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）認為，必須從外交孤立方面遏阻中國犯台，而且在不給出時間表的情況下切斷所有經貿交流，「這種程度（對俄羅斯）的經濟制裁對中國而言太可笑了，中國輕而易舉就可以化解掉，而且就統一台灣的利益而論，相當划得來。」

根據歐亞集團（Eurasia Group）分析，台灣在全球晶片的供應相當重要，這將使得美國極可能出兵介入。並且在美國的印太戰略中，台灣的角色可說是「戰略關鍵」，加上台灣在全球半導體供應鏈的重要性，意味著相較於烏克蘭，華府可能更願意付上捍衛台灣的代價。