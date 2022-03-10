英美禁運俄國石油　分析師：若歐洲跟進「原油恐上看300美元」

▲英美宣布禁運俄羅斯石油，影響金融及能源市場。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭招致經濟制裁，也讓戰火延伸至金融及能源市場。富拓（FXTM）首席中文分析師楊傲正（Channel Yeung）指出，如果歐盟也加入英美行列，對俄羅斯實施石油制裁，原油價格在短期內飆漲至200-300美元並非不可能；而美國原油因為具有基本面支持，未來一段時間可能在100美元左右浮動。

《衛報》等外媒報導，俄羅斯是僅次於沙烏地阿拉伯的全球第二大石油出口國，每天釋出約500萬桶原油。美國本身即為液化天然氣出口國，進口的俄國原油僅佔總量3%，其制裁對俄羅斯的經濟實際影響不大，也因此昨日原油價格沒有大幅上漲。相較之下，歐盟進口原油量27%來自俄羅斯，若真的加入制裁行列，對於莫斯科的經濟打擊更大。

分析人士認為，俄羅斯選擇在今年冬天出兵，與原油價格來到10年以來最高點，有著很大關聯；因為原油價格較高，提供較厚實的經濟基礎，加上歐洲嚴重依賴俄國能源，將使得歐盟陷入制裁壓力與影響自身經濟的兩難困境，成為俄方最佳出兵時機。

除此之外，各大金融巨擘也紛紛預測近期石油價格漲幅。摩根大通認為，布倫特原油（Brent）在今年年底可能飆升至185美元，高盛集團預測認為布倫特原油價格今年會從98美元上漲至135美元，而降低需求將是緩解高油價的唯一途徑。