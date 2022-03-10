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不斷更新／英國防部證實俄軍使用真空彈　馬立波婦幼醫院遭轟炸

▲▼烏克蘭基輔市郊的伊爾平（Irpin），平民撤離車隊經過被摧毀的俄羅斯坦克。（圖／達志影像／美聯社）

▲在烏克蘭基輔市郊的伊爾平（Irpin），平民撤離車隊經過被摧毀的俄羅斯坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭第15天，美國官員估計，開戰至今已有1300位平民喪生。俄國外交部9日表示，俄方目標不包括推翻基輔政府，但軍事行動正按照計畫進行中，對於美國制裁石油之舉視同「宣戰」。烏克蘭指控，俄軍同意停火卻又轟炸婦幼醫院，簡直是「暴行」。此外，菸草產業多間國際品牌也宣布加入制裁行列。

【0918更新】

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美國及其盟友針對俄羅斯祭出的出口制裁「沒有期限」，其他沒有加入制裁和違反制裁的國家，包括中國在內，將會面臨後果。

【0912更新】

英國國防部表示，俄羅斯國防部已經證實在烏克蘭使用「TOS-1A」火箭砲連續發射系統，此軍事設備使用熱壓式武器（thermobaric weapons），也就是《日內瓦公約》明文禁止的真空彈。真空彈引爆後，將吸入周邊氧氣，產生高溫爆炸，以及比傳統炸藥持續更久的衝擊波，將造成極嚴重的傷害，甚至蒸發人體。

【0748更新】

各大國際品牌紛紛加入制裁俄羅斯的行列，全球最大菸草公司菲利普莫里斯國際（Philip Morris）也宣布縮減生產規模，帝國菸草（Imperial Brands）暫停在俄業務，駱駝菸草（Camel）表示將會持續在俄營運，但已經停止對俄國投資。

【0738更新】
烏克蘭當局證實，俄軍已經同意停火12小時，卻又轟炸南部港口城市馬立波（Mariupol）一間婦幼醫院。2名美國官員表示，自從俄軍入侵以來，烏克蘭已有大約1300位平民喪生。

總統澤倫斯基譴責此舉簡直就是「暴行」，並且再次呼籲北約在烏克蘭上空設立禁飛區。


【0103更新】
美國總統拜登9日宣布，禁止俄羅斯石油、煤炭及相關產品進口。俄羅斯對此表示，美國已經向俄羅斯宣戰，「他們正在發動這場戰爭，這是事實！」


【2140更新】
烏克蘭國家核電公司9日表示，遭俄軍攻占的車諾比核電廠斷電，又因戰事難以搶修，若無法迅速恢復電力，恐有輻射外洩風險，甚至造成第二次核災。國際原子能總署（IAEA）也證實，車諾比核電廠的資料傳輸已經中斷。

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