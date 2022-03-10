經濟學人：中國遲遲不譴責俄羅斯侵烏　立陶宛更難讓步

▲立陶宛近年對中國態度轉趨強硬。（圖為外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國期刊《經濟學人》指出，俄羅斯侵略烏克蘭至今14天，中國遲遲未加入國際行列譴責俄羅斯，將讓立陶宛對俄中威脅更加敏感而且強硬，不論未來哪個政黨執政，在「台灣代表處」議題上都將更難對北京讓步。

根據《中央社》報導，台灣駐立陶宛代表黃鈞耀告訴《經濟學人》，立陶宛這樣的小型國家能挺住大國施壓的風暴，對西方國家來說意義相當深遠，但報導提醒風暴恐怕還沒結束。

立陶宛2021年率先宣布退出中國與中東歐國家的17+1互動基市，並把中國電信巨擘華為排出5G建設名單，還和台灣外交關係升溫，允許以「台灣」為名設立「台灣代表處」，相關舉動引發中方在政治和經濟層面上的報復。

報導提到立陶宛對中國態度轉趨強硬，而中國遲遲未譴責俄羅斯，將勾起立陶宛和波羅的海國家人民曾遭蘇聯占領近50年的歷史傷痛，而且立陶宛緊鄰俄羅斯、白俄羅斯，加上俄羅斯借道侵入烏克蘭，都會把立陶宛推得離中國更遠。

波羅的海三小國在2004年便加入北約（NATO），但因緊鄰俄羅斯，仍擔心俄國總統普丁千方百計的威脅，在這樣的背景下中國與俄羅斯交好，完全無助提升在立陶宛的形象。

《經濟學人》引述多名專家指出，中俄合作關係加上2017年首度在波羅的海舉行聯合軍演，都觸動立陶宛的敏感神經，在立陶宛人眼裡，中國和俄羅斯愈來愈不可能分開來談。