夫婦闖200年歷史監獄　拍到「超清晰鬼魂」怕爆

▲因弗里雷監獄建於1820年，曾同時作為監獄和法院使用。（圖／翻攝自維基百科）

圖、 文／CTWANT

東西方都有「越陰的地方越容易遇到鬼」的說法，一對「幽靈獵人」夫婦日前勇闖有2百多年歷史的因弗里雷監獄（Inveraray Jail）後，發現當天拍下的影像中，其中一張照片竟出現白色鬼臉，但兩人當時都沒見到奇怪的東西出現，認為自己可能遇到貨真價實的鬼魂。

據《鏡報》報導，這對來自英格蘭的夫妻已有超過20年的超自然研究經驗，並遭遇過不少難以解釋的現象，日前他們前往蘇格蘭的因弗里雷監獄，像普通遊客一樣漫遊在這座有202年歷史的建築中，體會當時監獄裡的生活，還跟著其他人扮演起警察與罪犯的審問遊戲，但兩人將當天拍下的照片和影片上傳後，竟有網友告訴他們白色鬼影的存在。

▲鬼影出現清晰的五官。（圖／翻攝自推特）

夫妻倆表示，他們直到網友提醒前都沒發現這個鬼影的存在，甚至「拍攝當下也沒看到任何白色物體」，且監獄中雖有假人，但鬼影出現的位置並沒有擺放假人，加上白影清晰可見的上半部五官，都令他們確信自己拍到了鬼魂，並決定繼續調查有關這個鬼影的真相。丈夫也透露，當天他在監獄裡的某個區域時，突然感到強烈不適，直到離開該區域後才緩解。

於1819年建造、1820年正式啟用的因弗里雷監獄，原本打算同時作為監獄和法院使用，直到1889年因地方政府不再替小型監獄挹注資金和負責管理後，於1889年正式關閉，成為當地最後一個關閉的小型地方監獄。該監獄在1966年被指定為受保護建築，現在已作為博物館使用。

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