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不讓台灣成為下個烏克蘭　美助理防長：助台自衛

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

▲美軍在南海展開航行自由行動。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

俄羅斯入侵烏克蘭引發外界對台海關切。美國國防部印太助理部長瑞特納表示，美方的目標是透過台灣自我防衛、與美國的夥伴關係以及更多理念相近民主國家的支持，以威嚇並阻止中國的侵略。

瑞特納（Ely Ratner）、美軍太平洋艦隊司令阿基里諾（John Aquilino）、美韓聯合司令部司令凱麥雷（ Paul LaCamera ）今天出席美國聯邦眾議院軍事委員會一場討論印太局勢的聽證會。

瑞特納在證詞中談到台灣時，重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的一中政策承諾，致力維護台海和平穩定。

他表示，中國是美國防部「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），台灣是「踱步進逼的場景」（pacing scenario），美方的目標是透過台灣自我防衛、與美國的夥伴關係以及越來越多理念相近民主國家的支持，以威嚇並阻止中國的侵略。

多位議員擔憂台灣是否會成為下一個烏克蘭，也關切美方如何協助台灣防衛中國侵略。瑞特納指出，烏克蘭與台灣之間有異有同，但看到烏克蘭衝突他得出的第一個課題是台灣發展自身能力的重要性。台灣自我防禦與威嚇，西方與國際社會團結面對這類侵略的力量，是對太平洋潛在侵略者的重要信號。

阿基里諾也有類似的看法。他表示，發生在歐洲的意外是一次真正的覺醒，中國入侵台灣可能發生，他感到一種緊迫感要防止衝突的發生。美國根據台灣關係法，利用每個機會協助台灣增強防衛能力。

瑞特納指出，重要的是，當北京關注烏克蘭衝突時，會看到美國正在採取的經濟措施，以及美國的外交、經濟與軍事行動，以及來自全球各地龐大的國家集團共同執行的措施。

在被問到美國印太地區合作夥伴與盟友是否會與美國採取同樣行動，瑞特納指出，雖會因為合作夥伴而異，但相信美國最親密的合作夥伴會在台灣突發事件中與美國站在一起。

 

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