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尹錫悅宣布勝選　韓國保守派時隔5年重掌政權

▲▼尹錫悅確定當選南韓總統。（圖／取自尹錫悅Instagram）

▲尹錫悅確定當選南韓總統。（圖／取自尹錫悅Instagram）

文／中央社記者廖禹揚首爾10日專電

韓國最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅，罕見與執政黨對手李在明拉鋸到開票率達95%時，才終於以48.6%得票率篤定當選，這也是保守派勢力在前總統朴槿惠因閨蜜案下台後，時隔5年奪回政權。

9日正式投票在晚上7時半截止，國民力量的支持者早早就開始在國民力量黨部前準備觀看開票，在三大電視台公布尹錫悅可能以48.4%得票率勝選的出口調查結果時，黨部前的支持者及集結在選情中心觀看轉播的黨內主要幹部都爆出歡呼聲。

開票初期局勢與三大電視台的民調相反，由共同民主黨候選人李在明領先，但與尹錫悅得票率差距逐漸縮小，最終在開票率接近6成時被反超，兩人得票差距也逐漸拉大，共同民主黨選情中心的氛圍也隨之越來越凝重。

在國民之黨候選人安哲秀宣布退選後，民調支持度名列第3的正義黨候選人沈相奵則在開票約5成時宣布敗選，表示雖然這次交出的成績不佳，但會虛心接受，並坦言本來就是「做好覺悟才參選」，仍會對韓國的未來及正義黨應扮演的角色負起責任。

各自在家中觀看開票的李在明與尹錫悅，原定在選情明朗後前往各黨設於國會的選情中心，但因兩人差距極小，兩人直至開票率超過9成時才先後踏出家門，先抵達汝矣島的李在明並未前往選情中心，而是直接前往黨部辦公室發表敗選感言。

「雖然已盡全力，但還是無法達到國民的期待，這都是我的不足所致」，李在明將這次敗選歸因於自己，同時也祝賀對手尹錫悅當選，期盼尹錫悅當選後可以將社會的分裂與糾紛轉化為統一及和解。

李在明發表完感言後，隨即搭車離開現場，共同民主黨黨部外聚集許多支持者，現場充滿不滿的嘆息與抽泣聲，也有支持者因為太不服氣大聲咒罵。

相隔一條街道的國民力量黨部氣氛則完全相反，穿戴著代表國民力量的紅色配件的支持者擠滿街道，舞台大聲播放國歌，不時傳出歡呼聲，即使在凌晨4時仍相當熱鬧。尹錫悅則先前往選情中心接受黨內主要幹部祝賀，隨後至黨部向支持者問候謝票。

尹錫悅表示，在這次競選總統過程中學到很多，包括一名國家領袖所應具備的條件，以及如何傾聽人民的聲音。他也強調：「我們的戰爭現在已經結束，現在應為人民及國家將所有力量集結為一。」

截至10日凌晨4時，韓國全國開票率達98%，尹錫悅得票率48.58%確定當選，李在明得票率則為47.81%，兩人差距僅約0.6個百分點，創下韓國史上總統大選最小票差。在此之前的最小紀錄為1997年的第15屆總統大選，當時進步派候選人金大中以1.53個百分點，險勝保守派對手李會昌。

這也是保守派勢力在朴槿惠因閨蜜干政案下台後，時隔5年奪回政權。現任總統文在寅2017年挾燭光革命的氣勢獲得年輕選民支持，終結保守派的10年執政，但在上任5年內就因房價飆升等問題失去民心，終使進步派再次失去主導地位。

 

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