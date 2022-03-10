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歐洲議會通過報告　籲與台灣合作對抗假訊息

▲▼歐洲議會通過決議，呼籲歐盟授予烏克蘭候選國地位。（圖／路透）

▲歐洲議會今天通過抵制假訊息報告案。（圖／路透）

文／中央社記者布魯塞爾9日專電

歐洲議會今天通過抵制假訊息報告案，指俄羅斯和中國等國操縱訊息破壞歐盟民主，而台灣長期面對中國外力資訊操控，呼籲歐盟與台灣合作對抗假訊息。

歐洲議會今晚表示，通過「外國干預歐盟民主程序特別委員會」（INGE）提出關於加強歐盟應對外國干涉其民主的報告案，呼籲歐盟必須做好更好的準備，對抗特定國家的假訊息攻擊。

這項報告案指出，俄羅斯和中國等惡意和專制國家操縱訊息破壞歐盟民主，但歐盟公民及成員國多數並未意識到也缺乏反制措施，讓惡意外國行為者有機可趁，進而危及歐盟民主。

報告建議歐盟祭出制裁，例如撤銷散布假訊息組織的許可證、歐洲大學重新考慮與中國孔子學院的合作、釐清某些歐洲政黨與俄羅斯之間高度不恰當的關係、禁止外國資助歐洲政黨以及、提升網絡安全，將監控軟體列為違法產品。

此外，這份報告也特別點名台灣，肯定台灣對抗中國假訊息攻擊成果，鼓勵歐盟及其成員國深化與台灣的合作，打擊惡意第三國的干擾民主行動和假訊息。

報告指出台灣位於中國操控訊息的最前線，但政府跨部會與獨立的事實查核組織以及社群媒體一起合作，社會處於高度參與對抗假訊息模式中。並鼓勵歐盟及其成員國深化與台灣的合作，打擊惡意第三國的干擾民主行動和假訊息。

INGE去年12月初派出史上首次官方代表團訪問台灣，這次把訪台成果納入報告。

 

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