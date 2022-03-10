抱恨投下去！韓國近半選民「不滿意」自己投的總統侯選人

記者崔子柔／綜合報導

南韓第20屆總統大選昨（9日）舉行投票，國民力量候選人尹錫悅以不到1個百分點、約26萬張票的差距當選第20屆南韓總統，不過投開票所出口民調指出，有近半的選民並不滿意自己投下的候選人。

▲尹錫悅確定當選南韓總統。（圖／取自尹錫悅Instagram）



根據韓聯社報導，KBS、MBC、SBS三家電視台發布民調結果，在4195名參與民調的選民中，有49.3%的人對自己所選的候選人不太滿意，另則有47.6%的人對自己選的候選人感到滿意。

針對選擇候選人的原因，有29.9%人回答是根據「候選人個人素質和能力突出」，其次為「欣賞候選人的競選綱領和政策」（21.6%）、「喜歡候選人所屬政黨」（16.1%）、「候選人的政治傾向和自己相符」（16%）。

針對支持「政權輪替」或「現政權延續」，有48.7%人認為「為實現政權輪替，需支持在野黨候選人」，另則有35%人回答「為實現政權延續，需支援執政黨候選人」。

在下屆政權急需解決的問題中，有29%人認為是「推動經濟增長和創造工作崗位」，其次為「解決房地產問題」（22.1%）、「推行政治改革和嚴打腐敗」（16.1%）。

而參與民調的選民政治傾向，有31.4%人回答保守，中間為39.5%，進步則佔21.6%，和上屆總統大選的出口民調相比，回答進步傾向的選民人數減少，回答保守傾向的人則增加。