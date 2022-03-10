韓「政治素人」尹錫悅當選總統　檢察總長拚選戰遭爆請法師作巫蠱

記者羅翊宬、張靖榕／綜合外電報導

南韓總統大選今天（10日）凌晨出爐，在野黨「國民力量」候選人尹錫悅以不到1％的差距當選總統。現年61歲的尹錫悅出身首爾，父母都是大學教授，他則是擔任檢察官近30年的「政治素人」，曾在文在寅2017年上任後受到重用，但2020年兩人決裂，被迫辭職的他投入總統大選，受「國民力量」甫上任的年輕黨魁李俊錫邀請合作選戰。





▲尹錫悅確定當選南韓總統。（圖／取自尹錫悅Instagram）

尹錫悅雖然沒有檯面上的從政經驗，但其實在他就讀首爾大學法律系期間，就已經開始涉足政治討論，當時系上舉辦一場模擬審判，針對1980年光州事件時任總統全斗煥的血腥鎮壓，由參與者以模擬檢察官身分決定起訴內容，尹錫悅要求判處全斗煥總統死刑，消息傳開後他因此避走江原道。

尹錫悅之後擔任檢察官長達26年，未曾擔任國會議員或任何地方行政首長，也未有參選經驗。2017年總統文在寅上任後尹錫悅受到重用，同年5月被任命為首爾中央地方檢察總長，2019年6月升任檢察總長，前總統朴槿惠與李明博的貪腐案就是在他手裡辦理，直到2020年他和文在寅決裂，遭時任法務部長秋美愛勒令停職。

在李俊錫的邀請下，尹錫悅投入總統選戰，瞄準年輕世代選票，透過年輕人影響父母來擴大選票。他也是是泛保守派陣營（以國民力量為首）罕見推出的毫無參政經驗候選人。

選戰期間尹錫悅還被爆出請法師到家中佛堂進行巫蠱法事，甚至讓該名「建真法師」和尹錫悅的親友，深入參與選戰組織和活動日程。

以下為尹錫悅競選時的政策

外交政策

尹錫悅在對北韓（朝鮮）政策上採取強硬態度，要求北韓需達成「完全、且可受檢驗的無核化」，考慮在板門店、或美國華府設立南北韓與美國聯絡事務所，追求韓半島（朝鮮半島）和平穩定；同時強化與美國之間的盟友關係，推動南韓加入既有的美日印澳四方安全對話（QUAD）。

在韓中關係上，尹錫悅認為，南韓在經濟層面上應降低對中國的依賴程度；同時呼籲，應修復降至冰點的韓日關係。

國防政策

尹錫悅在任內將聚焦加強美韓聯合軍演、推動慶尚北道星州郡駐韓美軍薩德系統（終端高空防禦飛彈系統，THAAD）基地正常運作、強化南韓應對北韓核武與戰略飛彈攻擊的防禦能力，同時讓南韓研發的長射程砲飛彈攔截系統「鐵穹」（Iron Dome）提早於2026年實施戰略佈署，並將南韓納入美國核保護傘下。

另外，尹錫悅也承諾，任內將會推動同時實施徵兵制、募兵制，大幅減少對現役軍隊的需求。

國家經濟與不動產政策

尹錫悅承諾，將藉放寬各種規定來達到活絡企業投資的目的，透過規範工作時數、柔化薪資體制，整頓合理的勞資關係，透過勞動改革創造釋出更多優秀工作機會的基礎。尹重申，將以民間主導釋出工作機會的方式帶動企業成長，放寬針對新創產業、中小企業、中堅企業的各種規範，加強支援產業研究開發。

在國內不動產政策，尹錫悅承諾將以首都圈（首爾、仁川、京畿道）為中心，透過活絡民間都更開發、改建，供給250萬戶新蓋住宅。

政府權力結構組成與更動

尹錫悅認為，如今南韓青瓦台（總統府）體制根本是過去王朝時代宮廷的縮影，青瓦台各部處權力凌駕中央政府，導致權威意識、彰顯工作效率不佳等問題。他承諾，將針對包括總統室在內的政府組織進行改組，為了重塑「與民溝通」的形象，計畫遷移總統辦公室從青瓦台至光化門旁的首爾中央政府廳舍。