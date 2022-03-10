快訊／尹錫悅當選南韓第20屆總統　得票率差不到1%險勝

▲南韓國民力量候選人尹錫悅當選新一任總統。（圖／取自尹錫悅Instagram）

記者柯沛辰／綜合報導

根據《韓聯社》報導，韓國中央選舉管理委員會10日凌晨發布的計票數據顯示，南韓最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅「確定當選」第20屆總統。不過，由於雙方得票數極為接近，可能創下南韓有史以來總統大選得票率差距最小的紀錄。

李在明、尹錫悅在選情上捉對廝殺，儘管開票工作尚未完全結束，但進度已達96.7%，結果已經底定，其中國民力量候選人尹錫悅前得票率為48.6%、共同民主黨候選人李在明為47.8%，雙方差距不到1個百分點。

▲共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人尹錫悅。（圖／路透社）

尹錫悅現年61歲，首爾大學法學碩士，歷任首爾中央地方檢察廳廳長、檢察總長，有著20多年的檢察系統任職經歷。2016年，尹錫悅擔任特別檢察組組長期間，坐鎮指揮調查前總統朴槿惠「親信干政門」，將朴槿惠、崔順實和三星電子副會長李在鎔等人一併拘捕。

之後來到2018年，尹錫悅擔任首爾中央地方檢察廳廳長，再次受命指揮調查韓國前總統李明博貪腐案，最終將李明博送入監獄，同時也因積極清算積弊，被譽為「硬骨頭檢察官」，受到文在寅賞識，在2019年被任命為檢察總長。

不過，尹錫悅成為檢察總長後，堅持調查多位執政黨要角，又反對檢察系統改革，與文在寅發生矛盾，最後辭職加入國民力量黨，成為總統候選人，還揚言當選後將徹查現任文在寅政府「根深蒂固的腐敗」，雙方徹底撕破臉。

▼南韓現任總統文在寅。（圖／路透社）