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世界首例「豬心移植」病患去世！手術完2個月突惡化…醫：死因不明

▲▼全球首例接受「豬心移植」的57歲病患班奈（David Bennett）與執刀醫師格里菲斯（Bartley Griffith）合影。（圖／路透） 

▲全球首例接受「豬心移植」的57歲病患班奈（David Bennett）8日去世。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國57歲男性病患班奈特（David Bennett）先前因心力衰竭與心律不整等問題，接受全球醫學史首見的「豬心移植」，然而在手術的2個月後，他已在馬里蘭大學醫學中心去世。對此，醫生並未給出班奈特確切的死因，只說明他的病情在幾天前開始惡化。

據了解，這是醫學史上首見豬隻心臟移植到人體的案例，手術使用的是一頭經過基因改造的豬隻的心臟，去除細胞內一種導致超急性移植排斥反應的糖。班奈特手術一共進行了7個小時，術後3天，班奈特可以自己呼吸，同時連接著心肺機來幫助新的心臟運作，起初狀況持續好轉，上個月他甚至還能與物理治療師在病床上觀看超級盃美式足球（Super Bowl）。

▲▼美國57歲病患班奈特（David Bennett）7日接受豬隻心臟移植，是醫學史上首個豬心移植至人體的案例。（圖／路透）

然而，馬里蘭大學醫學中心醫療團隊9日宣布，班奈特已在8日去世。醫院發言人黛博拉（Deborah Kotz）表示，班奈特的狀況在最近幾天開始惡化，但並未發現明顯的原因，研究人員將計劃對他的死因進行徹底調查，並將結果發表在相關的醫學期刊上。

據悉，1984年一名垂死的嬰兒Fae曾靠著狒狒的心臟多活了21天，科學家多年來則將動物器官移植研究從靈長類轉向了豬隻，對牠們進行基因改造修補。負責為班奈特執刀的醫師格里菲斯（Bartley Griffith）在5年多來，嘗試把豬的心臟移植到50隻狒狒的體內，最終才讓班奈特躺上手術台，而班奈特大約在10年前就已接受植入了豬隻的心臟瓣膜。

▲▼美國57歲病患班奈特（David Bennett）7日接受豬隻心臟移植，是醫學史上首個豬心移植至人體的案例。（圖／路透）

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