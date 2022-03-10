200億「海上皇宮」現蹤義大利　傳普丁是船主！神秘遊艇掀熱議

▲超級遊艇「山魯佐德號」（Scheherazade）。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

隨著西方對俄羅斯祭出一波波的制裁，許多俄國富豪因為害怕被對付，紛紛開著超級遊艇逃亡他國。義大利北部一處港口近日就出現一艘造價約7億美元（約新台幣198.5億元）的神祕遊艇，而船主疑似就是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

根據《每日郵報》報導，這艘價值7億美元的遊艇 「山魯佐德號」（Scheherazade）是世界上最大、最昂貴的超級遊艇之一，宛如一座海上皇宮，自 2020年推出以來，它的擁有者就一直是處於保密狀態，而目前這艘遊艇就停泊在義大利托斯卡納海岸（Tuscan coast）的一處造船廠進行維修，同時義大利警方也展開了對這艘船隻的調查。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

報導指出，有消息人士透露，山魯佐德號的船員疑似都是俄羅斯人，且上周歐盟宣布對俄羅斯進行制裁後，造船廠總部馬上就召回了一支負責維修該船的德國團隊，讓不少工人猜測，這艘船的主人就是普丁本人。

然而，該艘遊艇的船長貝內特（Guy Bennett-Pearce）則否認普丁就是船主，甚至強調普丁從沒有出現在這艘船上，自己也沒看過他，「我堅信船主不在任何制裁名單上」，不過他卻拒絕透露遊艇的所有者，並且不排除船主就是俄羅斯人，引人遐想。

據了解，俄國富豪的資產在一連串的制裁下，紛紛開著遊艇逃亡他國，像是鋼鐵富豪摩達雪夫（Alexei Mordashov）正開著超級遊艇「Nord」前往非洲塞席爾；俄國銀行家柯斯丁（Andrey Kostin）也正開著「海上狂想曲」（Sea Rhapsody）從土耳其逃向馬爾地夫，而億萬富豪烏斯曼諾夫（Alisher Usmanov）的豪華遊艇「迪爾巴號」（Dilbar）則是在德國被當局扣押。

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