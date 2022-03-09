正妹夢到「大地震」驚醒！老公1句話讓她嚇傻　網狂朝聖：預知夢

▲台東近海晚間8點22分發生規模5.6地震。（圖／中央氣象局）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台東近海9日晚間8點22分發生規模5.6地震，最大震度4級。地震結束後，許多網友猛然回想到一名女網友21小時前的「預知夢」PO文，立刻回去該則貼文朝聖，直呼「下午才看到這個，現在地震了！」「真的地震了，起雞皮疙瘩欸！！馬上想到這篇文章」

該名正妹女網友8日晚間在臉書社團「爆廢公社」發文表示，她7日睡著後夢到發生大地震，震到房子都倒塌才立刻驚醒，「結果現在（8日晚間）老公突然跟我說，他昨天也夢到過世的老爸跟他說有大地震趕快跑，乾害我毛毛ㄉ不敢睡覺」。

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▲一名女網友8日的「地震預知夢」文章被網友朝聖。（圖／翻攝爆廢公社）



在9日晚間8時22分的地震發生後，網友紛紛想起這則貼文並前往朝聖，「真的地震了，超大」、「真的地震了，太扯」、「啊啊啊啊乾，台中地震」、「…我真的起雞皮疙瘩欸」、「剛看到這篇文…這次真的有怕」、「結果剛剛真的地震了」、「地震第一時間想到這篇文」、「妳下次夢一下我能不能中獎好嗎」、「超毛！早上看到貼文就趕快跟家人朋友說，因為真的有大地震的預感，結果剛剛地震整個雞皮疙瘩」。

氣象局表示，該起地震規模5.6，震央位於台東縣政府北北東方62.3公里，位於台東縣近海，地震深度34.5公里，最大震度為台東縣4級。

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