CNN解讀：習近平願意跟國際社會合作，調停烏克蘭戰爭

▲習近平一直在背後支持普丁。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

中國國家主席習近平8日下午在北京跟法國總統馬克宏、德國總理蕭茲舉行視訊峰會。美國「有線電視新聞網」(CNN)對習近平在峰會中的談話內容作出解讀認為：中國願意跟國際社會「積極合作」，調停烏克蘭的戰爭。

不過習近平並未提供更多細節。他同時重申反對西方對俄羅斯實施制裁。

根據中國外交部發表的聲明顯示，習近平在跟德國總理蕭茲和法國總統馬克宏的視訊會議中強調當前烏克蘭局勢令人擔憂，中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛惜。中方主張各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。當務之急是避免緊張局勢升級，甚至失控。

習近平讚揚德、法為斡旋烏克蘭局勢所作努力，並表示願跟德、法和歐盟保持溝通和協調、根據當事各方需要，跟國際社會一起發揮積極作用。他補充說，一切努力「有利於和平解決危機」。蕭茲與馬克宏表示，兩國願與北京加強溝通協調，推動和談。

▲烏克蘭陸軍表示，首批外籍傭兵團已抵達基輔。（圖／翻攝自臉書）

北京一直拒絕將烏克蘭戰爭稱為俄羅斯入侵，中國官員經常指出北約東擴是衝突的根本原因(這是俄羅斯的官方說法）。根據周二的聲明，習近平強調了支持兩國和談的必要性，鼓勵雙方「繼續談判，取得和平成果」。習近平在視訊中再度譴責西方對俄羅斯的制裁，同時提出警告，制裁將削弱已經被新冠疫情大流行蹂躪的全球經濟。這不符合任何人的利益。

中國呼籲各方保持「最大限度的克制」，以防止爆發大規模的人道主義危機。並表示隨時準備向烏克蘭提供更多人道主義援助物資。烏克蘭外長庫萊巴上周表示，中國「準備在外交談判中尋求和平解決方案」以結束戰爭。

中國與俄羅斯在挑戰西方這方面，有著共同的戰略利益，但俄羅斯入侵烏克蘭讓兩國的友誼受到了考驗。中國沒有直接譴責俄羅斯的入侵、或對莫斯科實施制裁，但在俄羅斯經濟受到來自世界各地的制裁打擊後，中國也沒有急於出幫助俄羅斯。

專家認為北京的選擇有限。分析人士說，中國的銀行和公司也擔心蹉俄羅斯打交道會受到二次制裁。