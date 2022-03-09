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瘟疫戰？　美國務次卿承認：烏克蘭有生物實驗室

▲▼日本自衛隊反生化武器部隊。（圖／達志影像／美聯社）

反生化武器部隊出動的畫面。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

負責美國政治事務的國務次卿盧嵐(Victoria Nuland)8日承認，烏克蘭境內有「生物研究設施」，美方目前正跟烏方合作，防止裡面的「研究材料」落入俄羅斯軍隊手中。俄羅斯政府稍早前指控美國資助烏克蘭研發生化武器，違反《禁止生化武器公約》。

盧嵐當天在國會參議院聽證會上，當被問到烏克蘭是否擁有化學或生物武器時，她回答說，「烏克蘭的確有生物研究設施。事實上，我們現在相當擔心俄羅斯軍隊可能會試圖控制那些設施。因此，我們正在跟烏方合作，研究俄軍一旦推進時，烏方該如何阻止那些研究材料落入俄軍手中。」盧嵐同時聲稱，她「毫不懷疑」烏克蘭境內會發生生物或化學武器攻擊，而幕後操縱者正是俄羅斯。

俄媒稍早前報導，烏克蘭情報部門正重施美國資助的敘利亞民防團體「白盔隊」的慣用手法，「攝製」平民傷亡的短片，嫁禍給俄軍。

俄羅斯外交部發言人札哈羅娃(Vladimirovna Zakharova)8日稍早時發表聲明說，從一些烏克蘭生物實驗室雇員身上所獲得的檔案顯示，2月24日、即俄羅斯發起「特別軍事行動」當天，那些實驗室「已緊急銷毀」瘟疫、炭疽、兔熱病、霍亂及其他致命性疾病的病原體。

▲盧嵐（Victoria Nuland）。（圖／路透）攝）

盧嵐承認，烏克蘭境內有「生物研究設施」。(圖／路透)

俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)6日最先發布此一消息。他透露俄方的「三防」(防護核彈、化學、生化武器攻擊)部隊專家正在分析那些檔案。根據他的說法，指示緊急銷毀這些危險病原體的是烏克蘭的衛生部，旨在避免烏克蘭和美國違反《禁止生化武器公約》的事實曝光。該項國際公約明令禁止發展、生產、儲存並要求銷毀細菌(生物)和毒素武器。

俄羅斯國防部7日公布一份題為《分析烏克蘭境內美國軍事生物活動》的報告，指稱美國提供了兩億多美元資金給烏國境內的生物實驗室。烏克蘭國防部「中央衛生流行病管理局」亦參加了美國的軍事生物研究計畫。

根據美方自己公布的資料，美國在烏克蘭有26座生物實驗室，美國國防部對它們擁有絕對的控制權。烏國境內所有的危險病毒都必須存儲存在這些實驗室，所有的研究活動都由美方主導，未經美方許可任何資料都不得公開。

美國在烏克蘭的生物軍事活動只是冰山一角。五角大廈一再以「合作減少生物安全風險」、「加強全球公共衛生」等名義，在全球30個國家成立並掌控336個生物實驗室。 近20多年來，美國一直阻撓建立《禁止生化武器公約》的審查機制，並且拒絕接受對美國在國內外建立的生物設施的查核。

札哈羅娃8日說，俄方贊成恢復制定具有法律拘束力的《禁止生化武器公約》審查議定書工作。

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