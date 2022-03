神秘台灣阿北掏出「1萬美元」現鈔　交給烏克蘭人後消失人海中

▲一位烏克蘭人表示,在抗爭活動中,收到神秘台灣阿北捐贈的1萬美元現鈔。(圖/翻攝自/twitter@olekshyn,下同)



記者林彥臣/綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭進入第14天,期間台灣政府也保障在台烏克蘭人向國際發聲的權利,多次舉行反戰示威活動表達訴求,也獲得許多台灣人的聲援與力挺,其中一位參與活動的韓裔烏克蘭人就在推特上表示,在活動時遇到一位神秘的「台灣阿北」,見到他就當場掏出一疊100美元現鈔,然後就消失在人海之中,不知去向,事後清點竟有1萬美元,讓他十分感動。

韓裔烏克蘭人申武松(Oleksandr Shyn)推特發文表示,日前他們正在俄羅斯駐台辦事處(莫斯科台北經濟文化協調委員會)進行抗議活動,一位友善的台灣阿北走進他們,給了他一疊100元美鈔,然後跑了,事後清點總共1萬美元,全部都捐給了支援烏克蘭的專戶,「謝謝台灣人民」。

Our activists from @stwithukrainetw were protesting in front of the Russian embassy, when a friendly Taiwanese uncle approached them, gave them a stack of 100 dollar bills and ran away.



A total of 10 000 USD (!), all now donated for Ukraine.



Thank you, the people of Taiwan pic.twitter.com/XANasENwBI