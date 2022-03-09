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澳洲新南威爾斯州爆發水災！　總理：頒布國家緊急狀態

▲▼澳洲昆士蘭州爆發嚴重洪災，當地陸軍協助清淤。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲昆士蘭州爆發嚴重洪災，當地陸軍協助清淤。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

澳洲新南威爾斯州、昆士蘭州連日以來降下超狂豪雨而引爆洪災，對此澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於當地時間9日宣布，新南威爾斯州北部的洪災為「國家緊急狀態」，將向數千名受影響災民發放額外的財政援助。

根據澳媒《天空新聞》（Sky News Australia），莫里森在未事先對外公佈的情況下，直接前往新南威爾斯州東部沿海城市立斯摩爾（Lismore）在這場致命洪災中，該城市的淹水水位比過去足高出2.3公尺，當地不少房屋與企業因洪災而遭到摧毀。

對此，莫里森也坦言，新南威爾斯州北海岸（Northern Rivers）在任何居民的生活記憶中，似乎還沒有發生過如此巨大規模的洪災，「立斯摩爾等地的當地政府，將會提供災民額外救災款項，包括先前已收到澳洲政府災難賠償金的人，每位成人1000美元、兒童400美元，將在3月15、22日自動再次收到賠償款。」

莫里森表示，他打算向澳洲總督建議頒布全國緊急狀態聲明，範圍涵蓋新南威爾斯州、昆士蘭州。

據悉，先前莫里森曾確診新冠肺炎，此次前往立斯摩爾，是他康復、解除隔離後首度的地方訪察行程。

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