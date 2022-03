快沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」　得來速排800公尺變停車場

▲ 俄羅斯麥當勞外塞爆。(圖/翻攝自Reddit)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭,受到國際社會廣泛譴責與制裁,美國食品巨擘麥當勞、星巴克、可口可樂及百事可樂因遲遲未表態受到抨擊,8日終於宣布跟進。麥當勞將關閉850間俄國分店,俄國民眾擔心吃不到,各地門市頓時湧現人潮,甚至有得來速車道排起800公尺的隊伍,只為趕在停售前再吃一次。

VIDEO from #Moscow tonight at a McDonalds drive through after the fast food chain said it was pulling out of #Russia. The line of cars stretched almost a half mile. #Ukraine #UkraineRussiaWar #Russia #Putin #UkraineInvasion #Russians pic.twitter.com/i9Ftd3X7HG