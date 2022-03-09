　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」　得來速排800公尺變停車場

▲▼ 俄羅斯麥當勞外塞爆。（圖／翻攝自Reddit）

▲ 俄羅斯麥當勞外塞爆。（圖／翻攝自Reddit）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責與制裁，美國食品巨擘麥當勞、星巴克、可口可樂及百事可樂因遲遲未表態受到抨擊，8日終於宣布跟進。麥當勞將關閉850間俄國分店，俄國民眾擔心吃不到，各地門市頓時湧現人潮，甚至有得來速車道排起800公尺的隊伍，只為趕在停售前再吃一次。

社群媒體上瘋傳的畫面中，俄國一家麥當勞外排隊買得來速的車龍綿延約800公尺。民眾在車內拍下的影片可見遠方的黃色招牌，而他前後都是排隊的車輛，完全動彈不得，也看不見隊伍的起點和盡頭，外頭地上還有厚厚積雪。

在俄國採訪的愛爾蘭記者科科倫（Jason Corcoran）也在推特上傳照片表示，莫斯科普希金廣場（Pushkin Square）一家歷史悠久的麥當勞門市在麥當勞宣布關閉俄國分店後出現排隊人龍。

除麥當勞以外，星巴克、可口可樂及百事可樂也在8日相繼跟進制裁行列。可口可樂表示，「我們的心與那些因烏克蘭悲劇而遭受不合理影響的人同在。」星巴克將暫停在俄所有商業活動。可口可樂則是蘇聯解體前少數獲准進入蘇聯市場的西方品牌之一，將暫停汽水銷售業務，但會繼續販售日常必需品。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►MIT之光！超好穿「三花精梳棉內褲」打折了！

ET快訊
具俊曄「7000萬豪宅內裝曝光」　她見臥室驚呆了
裸照外流抓不到駭客！　謝忻曝心境
入夜「急墜10°C」！　冷高壓抵台時間曝
女半裸驚醒「身上有穢物」　看LINE裸照傳2男崩潰
UNIQLO驚傳試衣間產子！　陸長髮妹「手拎胎盤」血染滿地
同事上班嘿咻！他親睹「一高一矮猛晃」　尬做1舉動
8陸企「獵台灣高科技人才」！　檢調全台大搜索

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯攻不下基輔！兩軍西北部持續交戰中　蘇梅連夜遭空襲釀22死

比基尼妹溜一半卡住！透明滑梯「倒退嚕急墜」海上懸空　網全嚇瘋

不斷更新／俄停火開通烏克蘭人道走廊　開戰迄今133萬人逃往波蘭

超大咖音樂家「俄大使館門口」獨自演奏！　路人驚呆確認身分

坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！基輔體感將破-20度　俄軍不動就要凍死

18歲女確診在農舍隔離　姊夫突然闖入「脫褲想啪」姊姊發現崩潰

澳洲新南威爾斯州爆發水災！　總理：頒布國家緊急狀態

烏議員痛哭懇求：拜登救救我的國家！　美憂引三次大戰拒設禁飛區

快沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」　得來速排800公尺變停車場

北約秘書長警告：若俄羅斯攻擊烏克蘭補給線　視同攻擊北約

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

壽星閉眼許願下秒「蠟燭燒頭」　她急拍瀏海一臉茫...友全笑翻

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

孫拿2萬元供阿嬤去賣場爆買　隱瞞按摩椅價格下單：她喜歡

俄羅斯攻不下基輔！兩軍西北部持續交戰中　蘇梅連夜遭空襲釀22死

比基尼妹溜一半卡住！透明滑梯「倒退嚕急墜」海上懸空　網全嚇瘋

不斷更新／俄停火開通烏克蘭人道走廊　開戰迄今133萬人逃往波蘭

超大咖音樂家「俄大使館門口」獨自演奏！　路人驚呆確認身分

坦克恐成「40噸鐵打冰櫃」！基輔體感將破-20度　俄軍不動就要凍死

18歲女確診在農舍隔離　姊夫突然闖入「脫褲想啪」姊姊發現崩潰

澳洲新南威爾斯州爆發水災！　總理：頒布國家緊急狀態

烏議員痛哭懇求：拜登救救我的國家！　美憂引三次大戰拒設禁飛區

快沒得吃了！俄羅斯人「擠爆麥當勞」　得來速排800公尺變停車場

北約秘書長警告：若俄羅斯攻擊烏克蘭補給線　視同攻擊北約

桃猿想過簽回劉昱言　曾總問葉總：簽了嗎？

劉昱言對老東家桃猿再飆147　轉戰味全機率又更高　

口罩肌泛紅、搔癢？皮膚科醫師教「4不5要」：敷面膜小心發炎更嚴重

驚悚！苗栗18歲工人「送便當」給同事　摔落邊坡全身骨折慘死

遛狗發現「尖耳小可愛」躲花圃偷看　羨慕眼神網萌暈：牠也想回家

精神衛生法初審　政院版強制住院採「法官保留原則」

普丁連基隆都攻不了！　他分析「俄軍戰略」狂罵：根本腦殘

打疫苗領500元效應還沒來？第26期首日10.8萬人「預約率不到1成」

處女座為愛多瘋「看具俊曄就知道」！　鄭家純：馬上訂機票

拒當月光族！盤點5大熱門記帳App　結合遊戲最多人推

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

國際熱門新聞

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他嚇壞不敢買

普丁把侵烏視為「輸不起的戰爭」

澤倫斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

普丁在「這情況下」恐動用核武

美禁俄油能嚇倒普丁？他曝全世界先忍受「這件事」

「加拿大神狙」入境烏克蘭抗俄

俄前「最美檢察長」赴前線　富商懸賞抓人

巨乳女黑手私照曝！　「狂露半球」引暴動

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

即／烏克蘭證實「俄同意停火」

北約：俄若攻擊烏補給線　視同攻擊北約

媽媽被炸成碎片　6歲女童脫水孤獨死

俄中尉「護送烏女逃難」遭同袍射死

更多熱門

相關新聞

北約：俄若攻擊烏補給線　視同攻擊北約

北約：俄若攻擊烏補給線　視同攻擊北約

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）8日警告，如果俄羅斯攻擊支援烏克蘭武器及彈藥的盟國補給線，將被視為提升東歐俄烏戰事的危險升級，觸發北大西洋公約第5條，「對北約領土、北約部隊、北約軍事力量的攻擊，那就是對北約的攻擊」。

中磊總座王煒：俄羅斯營收占比僅1%　未來1、2年不來往！

中磊總座王煒：俄羅斯營收占比僅1%　未來1、2年不來往！

陸宣布援助烏克蘭物資　價值約2250萬元

陸宣布援助烏克蘭物資　價值約2250萬元

為烏克蘭盡一份力　外交部3天募得800箱愛心募資

為烏克蘭盡一份力　外交部3天募得800箱愛心募資

「加拿大神狙」入境烏克蘭抗俄

「加拿大神狙」入境烏克蘭抗俄

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏烏俄麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

老公具俊曄抵飯店！大S「為記者送飲料解渴」：你們辛苦了

請喪假打卡美食被懷疑　他回傳「阿嬤遺容」

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

52歲具俊曄「超強3優點」電爆汪小菲！網一面倒狂讚

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

謝和弦「不能輸大S」！

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

更多

最夯影音

更多
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面