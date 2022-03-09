烏議員痛哭懇求：拜登救救我的國家！　美憂引三次大戰拒設禁飛區

"This is about humanity." @HopkoHanna talks to @KatyTurNBC about the dire situation in Ukraine as pressure mounts for a no-fly zone. pic.twitter.com/5bZsvCfVHa — Katy Tur Reports (@KatyOnMSNBC) March 8, 2022

記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第14天，烏克蘭國會議員霍普科接受美國媒體訪問時聲淚俱下表示，烏克蘭人民正在砲火中受苦，北約至今拒絕畫設禁飛區，「我請求拜登、請求國會，請你們救救我們的國家。」

烏克蘭國會議員兼外交事務委員會主席霍普科（Hanna Hopko）接受MSNBC視訊專訪時呼籲，美國應盡快在烏克蘭上空設立禁飛區，因為該國已經出現無法收拾的人道主義危機，「我認為世界必須展現領導力，這真的很可怕，有很多美國人說，他們也希望設立禁飛區，但到目前為止，我們從官員那裡聽到的是，他們不想再發動一次世界大戰。」

霍普科講到這邊開始痛哭起來，「我們不能眼睜睜地看著許多烏克蘭人死去，我請求拜登、我請求國會，請救救我們的國家。」

根據聯合國統計，目前已有200多萬難民逃離烏克蘭，這也是二戰以來歐洲增加最快的難民危機。許多北約盟國也紛紛向烏克蘭提供武器，並實施了前所未有的制裁，但排除了和俄羅斯出現正面衝突的行動；若北約在烏克蘭上空設立禁飛區，這意味著只要有違規的俄國軍機，北約就必須負責將其擊落。

美國參議員魯比歐（Marco Rubio）表示，設立禁飛區基本和「展開第三次世界大戰」無異；參議員墨菲（Christopher Murphy）也在福斯電視台指出，他認為實施禁飛區與美、歐的利益不符。

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