南韓大選結果最快隔日出爐！　李在明、尹錫悅簡介政策一次看

▲由左至右為共同民主黨候選人李在明、國民力量候選人尹錫悅。（圖／路透社）

記者羅翊宬／整理報導

南韓第20屆總統大選正如火如荼展開，一般選民投票將於晚間6時結束、新冠確診與隔離者投票則於晚間7時30分結束，之後三大電視台公佈最新出口民調，預計開票工作最快將於隔（10）日上午6、7時結束。

根據統計，截至9日下午3時50分（台灣時間2時50分），總投票率已達到69.9%、約3088萬人完成投票。李、尹兩大陣營候選人皆預測自己會在這場選戰中勝出。

《ETtoday》將為您整理出共同民主黨（執政黨）候選人李在明、國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅所端出的政策牛肉中，究竟存在哪些差異。

＊從政與人生經歷簡述

李在明自幼家貧，未從政前是南韓當地知名人權辯護律師、社會運動家，曾體悟到從政才能徹底改變社會現狀，因此受到時任民主黨代表丁世均提攜後擔任該黨副發言人，並於2010年參選地方選舉，連續擔任2屆京畿道城南市長；2017年在總統候選人黨內初選敗給文在寅；2018年以高得票率當選京畿道知事；2021年宣布參選總統。

尹錫悅則擔任檢察官長達26年，是毫無政治經驗的「政治素人」，未曾擔任過國會議員或任何地方行政首長，也未有參選經驗，是泛保守派陣營（以國民力量為首）罕見推出毫無參政經驗的總統候選人；曾主導偵查前總統朴槿惠閨蜜門干政案；2017年5月被總統文在寅任命為首爾中央地檢長、2019年6月升任檢察總長，不過在「檢警改革」與文漸行漸遠，甚至遭時任法務部長秋美愛勒令停職；2021年加入國民力量，並代表該黨參選總統。

＊外交政策

李在明重申將繼承文在寅政府「韓半島和平進程」，透過國家利益、智能強軍為中心的實用外交政策，追求韓半島（朝鮮半島）無核化與和平體制，同時將韓美同盟發展為從單純的軍事安保同盟、跨越至經濟貿易交流的全面性同盟關係，並透過有條件的鬆綁對北韓（朝鮮）制裁，達成韓半島無核化。

在韓中關係上，李在明認為應同時發展與中國的戰略夥伴關係，增進韓中兩國實質合作。

至於尹錫悅，則對北韓政策上採取更強硬的態度，要求北韓需達成「完全、且可受檢驗的無核化」，考慮在板門店、或美國華府設立南北韓與美國聯絡事務所，追求韓半島（朝鮮半島）和平穩定；同時強化與美國之間的盟友關係，推動南韓加入既有的美日印澳四方安全對話（QUAD）。

在韓中關係上，尹錫悅認為，南韓在經濟層面上應降低對中國的依賴程度；同時呼籲，應修復降至冰點的韓日關係。

▲南韓過去與美國合作在境內佈署「薩德系統」（THAAD，終端高空防禦飛彈系統），遭受中國強烈反彈。（圖／達志影像）

＊國防政策

李在明曾於去年12月24日發表國防相關政見，提出5大公約：建設智能強軍、引進選擇性募兵制、分階段加薪士兵最低法定薪資（月薪）至200萬韓元以上、改善服役環境與條件、設置隸屬總統的國防革新機構。

《朝鮮日報》認為，李在明若當選總統，就任後將會加速推動駐韓美軍歸還「作戰戰時指揮權」。

至於尹錫悅，任內將聚焦加強美韓聯合軍演、推動慶尚北道星州郡駐韓美軍薩德系統（終端高空防禦飛彈系統，THAAD）基地正常運作、強化南韓應對北韓核武與戰略飛彈攻擊的防禦能力，同時讓南韓研發的長射程砲飛彈攔截系統「鐵穹」（Iron Dome）提早於2026年實施戰略佈署，並將南韓納入美國核保護傘下。

另外，尹錫悅也承諾，任內將會推動同時實施徵兵制、募兵制，大幅減少對現役軍隊的需求。

＊國家經濟與不動產政策

李在明承諾，將透過產業革命創新，達成「貿易出口額1兆美元、國民所得5萬美元」的目標，在任內達成每年支付全體國民100萬韓元（約新台幣2萬3千元）的普遍基本所得、從2023年起每年支付19至29歲青年100萬韓元的目標，同時針對數位、能源轉換與分配、基礎建設等制定相關政策。

在國內不動產政策上，李在明承諾供給具多種型態「基本住宅」140萬戶。

至於尹錫悅，則承諾將藉放寬各種規定來達到活絡企業投資的目的，透過規範工作時數、柔化薪資體制，整頓合理的勞資關係，透過勞動改革創造釋出更多優秀工作機會的基礎。尹重申，將以民間主導釋出工作機會的方式帶動企業成長，放寬針對新創產業、中小企業、中堅企業的各種規範，加強支援產業研究開發。

而在國內不動產政策，尹錫悅承諾將以首都圈（首爾、仁川、京畿道）為中心，透過活絡民間都更開發、改建，供給250萬戶新蓋住宅。

▲尹錫悅承諾，一旦確定當選，會在總統任期開始前，將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門。（圖／達志影像）

＊政府權力結構組成與更動

目前南韓總統為5年一任，之後不得連任，李在明拋出被政治圈視為「黑洞」的修憲議題，表示贊成修憲，將總統任期改為4年一任、任期結束後可以連任。

尹錫悅則認為，如今南韓青瓦台（總統府）體制根本是過去王朝時代宮廷的縮影，青瓦台各部處權力凌駕中央政府，導致權威意識、彰顯工作效率不佳等問題。他承諾，將針對包括總統室在內的政府組織進行改組，為了重塑「與民溝通」的形象，計畫將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門旁的首爾中央政府廳舍。

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