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俄坦克車朝平民連續轟炸　老夫婦「身上炸出血洞」慘死畫面曝光

俄坦克車朝平民連續轟炸　老夫婦「身上炸出血洞」慘死畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

▲老夫婦的車被俄軍連續砲轟。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯當局先前承諾會在馬力波市(Mariupol)、蘇梅市(Sumy)等地開設人道走廊，卻又傳出未遵守承諾對逃難民眾發動攻擊的消息，有監視器拍到，俄軍坦克車竟然對一輛平民轎車連續砲轟，導致車上老夫婦當場身亡。

影片中可看到，一對老夫婦開車想要逃離市區時，發現轉角處駛來一輛俄軍坦克車，他們怕遭到攻擊立刻停車，沒想到坦克車卻突然對完全無害的2人開砲，車子中彈後立即炸出巨大火光和濃煙，更令人氣憤的是，俄軍居然還不停手，又繼續朝他們發射大砲。

網路上另外一段影片則可看到，俄軍離開後，飽受砲擊的汽車幾乎被炸到只剩骨架，有民眾上前查看，發現一對依偎在車上的老夫婦遺體，身上被射穿一個大洞，由於車身上貼有殘疾人士的貼紙，讓拍攝影片者傷心表示，「他們居然砲擊殘疾人士車輛，殺死2名長者，這就是俄羅斯人所謂的和平嗎」。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示，俄羅斯軍隊持續對人道走廊發動攻擊，並在馬力波市扣留約30萬烏克蘭平民作為人質，「儘管已經和紅十字會調解後達成協議，俄羅斯卻繼續在阻止人道撤離」。

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