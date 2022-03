「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

記者陳宛貞/綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基號召組成國際傭兵團,招募各國義勇軍共同抗俄,全球已有2萬勇者響應,加拿大菁英狙擊手「瓦力」(Wali)也在其中。他被稱為世界上最優秀的狙擊手之一,曾在阿富汗、伊拉克作戰,狙殺距離創下世界紀錄,日前從波蘭入境烏克蘭,只因一句「他們需要狙擊手」。

綜合CBC、La Presse報導,現年40歲的瓦力曾效力於加拿大第22皇家軍團,2009年至2011年間二度部署至阿富汗,擔任加拿大武裝部隊狙擊手,也曾以外國戰士身份在伊拉克北部助庫德族民兵對抗伊斯蘭國(IS)極端份子,2017年在3.5公里距離外以TAC-50狙擊步槍擊殺目標,創下史上最遠狙殺紀錄,退役後成為電腦工程師,但3月初決定拋下穩定生活,赴烏克蘭作戰。

