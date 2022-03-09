「加拿大神狙」參戰！曾在3.5公里外1槍擊殺目標　入境烏克蘭抗俄

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基號召組成國際傭兵團，招募各國義勇軍共同抗俄，全球已有2萬勇者響應，加拿大菁英狙擊手「瓦力」（Wali）也在其中。他被稱為世界上最優秀的狙擊手之一，曾在阿富汗、伊拉克作戰，狙殺距離創下世界紀錄，日前從波蘭入境烏克蘭，只因一句「他們需要狙擊手」。

綜合CBC、La Presse報導，現年40歲的瓦力曾效力於加拿大第22皇家軍團，2009年至2011年間二度部署至阿富汗，擔任加拿大武裝部隊狙擊手，也曾以外國戰士身份在伊拉克北部助庫德族民兵對抗伊斯蘭國（IS）極端份子，2017年在3.5公里距離外以TAC-50狙擊步槍擊殺目標，創下史上最遠狙殺紀錄，退役後成為電腦工程師，但3月初決定拋下穩定生活，赴烏克蘭作戰。

One of the world’s best snipers has arrived in Ukraine.



The French-Canadian “Wali” from the Royal Canadian 22e Régiment made his reputation during tours in Afghanistan, Syria and Iraq



He fought in the same Canadian unit as the sniper with the world’s longest kill (3.5 km)



pic.twitter.com/iWOZiyUXpC — Visegrád 24 (@visegrad24) March 8, 2022

瓦力說明，有人告訴他，「他們需要一名狙擊手」，認為必須貢獻己力，因此在3月初的某個深夜，和另外3名退役軍人一起從波蘭越過邊境，進入烏克蘭，受到當地人熱烈歡迎，「他們很高興我們能來。」他拒絕透露自己越境的具體地點，但對湧入波蘭的難民潮感到震驚。

無情戰火撕裂烏克蘭人家園，殘忍景象震撼全球，對士兵和退伍軍人影響更大。瓦力表示，「我想幫助他們，就這麼簡單。我必須提供幫助，因為這裡有人被轟炸，只因他們想當歐洲人，而非俄國人。」

瓦力提到，從一名平民工程師到上戰場的旅程簡直令人難以相信，「一周前我還在寫程式，現在我在倉庫裡用反坦克導彈殺真人。」他因此錯過兒子的1歲生日，坦言這是參戰「最困難的部分」。妻子反對他的決定，但也清楚「如果不讓他走，我會毀了他，就像把他關進監獄一樣」。

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