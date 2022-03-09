好毛！牛排浮現「普丁正臉」　他逛超市嚇壞不敢買：越看越像

▲俄羅斯總統普丁下令出兵攻打烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯違反國際法出兵攻打烏克蘭引發全球關注，而下令開戰的普丁也被視為是暴君的象徵。英國則有一名男子意外在超市賣的生牛排上看到「普丁分身」，讓他嚇得不敢將牛排買回。他開玩笑地表示，害怕自己買回家煎後，可能會遭到普丁本人的報復。

根據《每日星報》報導，這張照片是一名音樂家戈登（Matt Gordon）於2019年所拍攝，近日卻因為俄烏衝突而再次遭到瘋傳。戈登當時在逛超市，正想要買點食材來配茶，於是便逛到肉品區，沒想到卻看到一塊價值2.99英鎊的牛排被放在貨架的最頂層。

▲英國一名男子曾在2019年發現神似普丁的牛排。（圖／推特／No Context Brits）



令人驚訝的是，戈登發現，這塊牛排的形狀好似一個人臉，而這張人臉更是似曾相識，在他細細思量後，赫然發現，牛排上的人臉跟普丁長得一模一樣。他說，「我簡直不敢相信，還不斷跑回去看，真的太像了，這塊安格斯牛排根本就是普丁本人，越看越像。」

戈登隨即拿起手機，將這塊酷似普丁的牛排拍下來，並傳給友人。儘管如此，戈登並沒有將這塊特殊牛排買下。他開玩笑地稱，「我不想要因為拿火烤普丁而負責，誰知道我可能會發生什麼事。」搞笑指出，如果把普丁牛排放進熱鍋中可能會被俄國盯上。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》