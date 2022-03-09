想當烏克蘭人？外長鬆口：來幫忙打仗就可以獲公民身分

▲烏克蘭當局表示，如果志願軍有意取得烏克蘭國籍，將會提供特別管道。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯舉兵進攻烏克蘭，來自全球各地的國際志願軍也陸續抵達烏國，協助對抗俄軍。烏克蘭內政部第一副部長則在電視上表示，當局將會提供赴烏抵抗俄軍的外國人，取得烏克蘭公民身分的機會。另一方面，目前已經有成千上萬的外籍人士抵達烏克蘭。

根據《衛報》引述《烏克蘭國家通訊社》報導，烏克蘭內政部第一副部長葉夫亨葉寧（Yevhen Yenin）公開在電視上發表評論稱，只要是前往烏克蘭協助抗爭的外籍人士，將可以獲得烏克蘭公民的身份。

▲一名烏克蘭軍人在烏克蘭哈爾科夫市外的戰地手持火箭推進榴彈（RPG）發射器。（圖／路透）



葉寧在接受採訪時稱，「如果協助烏克蘭作戰的外國人中，有意願取得烏克蘭公民身分，我們將立法提供這樣的機會。」

另一方面，烏克蘭外交部長（Dmytro Kuleba）7日表示，全球已經有約2萬名的志願者抵達烏克蘭，將協助烏軍對抗俄國。庫列巴說，「全世界有許多人恨透了俄羅斯近幾年的行為，但卻沒有人敢與他們公然作對。」他強調，「所以當大家看到烏克蘭勇敢奮戰，且不願放棄的精神，也產生了共同參與的動機，並且要讓俄羅斯為他們的入侵而付出代價。」

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