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南韓大選結果難預測！青年盼新總統「穩定房價」　中老年盼強化國防

▲▼南韓將於9日實施總統大選，由左至右為主要政黨候選人李在明、尹錫悅、沈相奵。（圖／路透社）

▲南韓將於9日實施總統大選，由左至右為主要政黨候選人李在明、尹錫悅、沈相奵。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選正式投票今（9）日上午6時起如火如荼進行，從年滿18歲的高三生、到高齡118歲的老奶奶無一不熱衷參與投票，朝野兩黨在此次大選中開始注重、傾聽青年世代的聲音，20、30多歲世代成為影響選戰勝敗的關鍵。其中，青年世代期盼新任總統能穩定高漲的房價；中老年世代則期盼，新政府能著重國防與外交。

根據最新統計，截至下午1時50分（台灣時間下午12時50分），在合算「事前投票」的投票率後，總投票率來到63.3%，近2800萬名選民完成投票。

新總統上任後將面臨文在寅政府時期遺留的諸多問題，包括俄烏戰爭爆發後可能牽動的國際局勢、北韓（朝鮮）恐將重啟核試與試射洲際彈道飛彈、美韓關係發展、如何穩定居高不下的房價、青年就業問題、貧富不均、低生育率、新冠防疫後續、分裂加劇的性別矛盾、如何補償因配合防疫政策而遭受極大損失的自營業者等。

▼南韓總統大選正式投票9日實施，大批民眾排隊等候投票。（圖／路透社）

▲▼南韓總統大選正式投票9日實施，大批民眾排隊等候投票。（圖／路透社）

▲▼南韓青年世代希望新政府能有效穩定房價。（圖／路透社）

▲南韓青年世代希望新政府能有效穩定房價。（圖／路透社）

根據韓媒《News1》，尤其房價、新冠防疫與後續賠償等配套措施、性別議題是影響本次大選勝敗的關鍵，而20、30多歲的青年世代更注重新政府如何穩定房價，一名26歲李姓女子表示，「新總統應該最優先注重如何制定不動產政策。因為與過去相比，年輕人現在買房更加不易！」

首爾新村鄰近延世大學、西江大學、梨花女子大學、弘益大學等，因此擁有許多獨自在外求學、就職的學生與青年族群，一名27歲金姓女子表示，「如何穩定房價，是最為迫切的問題。我很擔心，未來若房價仍持續暴漲，我是否能再繼續住在這裡。」；一名30歲女性上班族則表示，「期盼下任總統，是位擅長穩定房價的人。」

至於中、老年世代，則期盼新政府能夠強化國防與外交關係，尤其在大選前俄羅斯全面入侵烏克蘭，更加牽動著國際局勢的變化，連帶對民心產生不少影響。63歲的金姓女子表示，「俄烏戰爭連帶牽動油價上漲，民生經濟問題最為緊迫！我認為，各界不應以各政黨顏色偏見來看待對北韓政策。」

▼本屆南韓總統大選原有14位候選人，最後安哲秀、金東兗宣布辭選。（圖／路透社）

▲▼本屆南韓總統原有14位候選人，最後安哲秀、金東兗宣布辭選。（圖／路透社）

▲▼中老年世代期盼新政府能優先強化南韓國防、外交。（圖／達志影像／美聯社）

▲中老年世代期盼新政府能優先強化南韓國防、外交。（圖／達志影像／美聯社）

56歲羅姓男子表示，「我認為，我國先天地理位置條件上，國防優勢較為脆弱，因此強化國防是最優先的問題。俄烏戰爭在大選前爆發，我認為這恐怕影響許多人的投票結果。」；另名58歲金姓男子表示，「期盼新政府能好好面對俄烏戰爭所伴隨的經濟困境，油價、物價持續上漲，生活大不易，盼能安穩度過此次危機。」

另外，國民力量（最大在野黨）候選人尹錫悅多次在臉書發文、電視辯論會上表示，當選後將會推動廢除「女性家族部」，試圖吸引20多歲世代男性（俗稱2代男，이대남）的選票，激起兩大陣營與男女在性別議題上產生極大分裂與矛盾，文在寅政府時期的#Me Too、N號房事件、男性服兵役、女性就職等成為青年世代男女之間爭論的議題。

▲▼「女權主義」成為本屆南韓總統大選中的火熱議題。（圖／達志影像／美聯社）

▲「女權主義」成為本屆南韓總統大選中的火熱議題。（圖／達志影像／美聯社）

27歲的崔姓女子表示，「雖然亟待解決的問題很多，不過我希望能優先解決性別矛盾。我已經投給了擅長分析性別矛盾議題、穩定女性工作機會的候選人。」

另外，許多中、老年世代選民期盼新政府能正視低生育率、低結婚率、人口發展政策，而在經濟發展充滿困境的現今，不少選民都表示期盼新政府能給年輕人「發展的機會」。

►南韓大選今正式投票！選民「摸黑排隊」等投票　上午投票率超過11%
►南韓大選登場！「2大候選人」爭議一次看　開票時間點出爐

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

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