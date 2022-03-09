以為攻佔基輔「只要2天」　普丁計畫落空怒了！恐殺紅眼不顧平民

▲ 普丁2月24日宣布，在烏克蘭境內發動特別軍事行動。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄開打第14天，俄軍入侵進度似乎不如預期，烏克蘭首都基輔約25公里外就有一列長達64公里的俄國坦克車隊停滯多天，疑似因後勤問題無法推進。美國中央情報局（CIA）局長透露，普丁原先打著2天內奪下基輔的如意算盤，對於計畫落空感到憤怒，恐怕造成更多平民死傷。

綜合《洛杉磯時報》、《每日郵報》報導，美國中情局局長伯恩斯（William Burns）8日赴眾院情報委員會聽證會作證，首度透露美國情報部門對俄國入侵計畫的了解。他說明，開戰2天內佔領基輔是普丁計畫的前提，「但經過近2周，他們仍未能完全攻佔這座城市」，認為普丁因俄軍進展不利感到憤怒及沮喪，可能因此不顧平民傷亡，加強對烏克蘭軍隊的攻擊力道。

俄軍在烏克蘭南部取得重大進展，在其他地區卻陷入苦戰，被俘的俄國士兵也道出缺乏糧食、燃料及整體作戰計畫的問題。美國情報當局估計，俄軍入侵以來已有2000至4000名士兵陣亡。

美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）在聽證會上表示，普丁起初可能預期這場衝突最多只會持續幾天，對於西方沒有給予適當尊重感到委屈，且認為這是一場「輸不起的戰爭」，但考量他因開戰付出的龐大代價，願意接受的戰勝定義可能隨時間推移而改變。

伯恩斯同意海因斯說法，並分析指出，普丁最初認為烏克蘭很容易受到打擊，相信現代化的俄軍能夠迅速取勝，有信心俄國經濟不會受到制裁影響，且認為歐洲國家無暇關注此事，「但事實證明，他在各方面都是錯的。」

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