普丁在「這情況下」恐動用核武　軍事專家：美國必須做好準備

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否可能動用核武，引發全球關注。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國眾院情報委員會8日舉行全球威脅聽證會，多名核武專家指出，儘管普丁發動核武的機率很低，但仍無法完全排除可能性，美方必須重新評估核武戰略，做好充分準備。美國國防部前核武威懾政策顧問克羅尼格（Matthew Kroenig）認為，普丁訴諸核武的可能性極低，但若感覺在烏克蘭戰敗、導致自己統治權不保，就可能發動核武進攻。

普丁2月27日下令俄軍核武部隊進入「特殊戰鬥戒備狀態」，引發是否發動核戰的擔憂。美國國家情報總監海因斯（Avril Haines）表示，普丁面臨軍事挫敗及經濟制裁壓力，可能在不考慮平民傷亡的情況下，升級衝突局勢。

海因斯認為，雖然普丁宣布核武戒備很不尋常，但應被解讀為「他在發出有效信號，試圖阻止北約涉入烏克蘭衝突」，而非對美國的立即威脅。此外，華府目前也未觀察到俄軍核武情勢出現異常變化。

不過，美國國安會前資深官員希爾（Fiona Hill）指出，普丁已經有多次使用具放射性武器暗殺，並且造成擴散性核污染的前例，所以這次也很可能動用核武，她甚至預告第三次世界大戰已經到來。

華府智庫「美國傳統基金會」核武威懾及導彈防禦政策分析師蓋勒（Patty-Jane Geller）表示，烏俄戰爭應該為美國核武戰略敲響警鐘，「美國人通常把核武視為冷戰留下來的遺跡，我們認為核戰永遠不會獲勝，也不應該被挑起。但是，俄羅斯把核武納入戰爭理論中，並且認為核武是很有用的。」

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