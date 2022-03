烏克蘭女童避難所高唱《Let It Go》感動千萬人！　主唱聽到回應了

▲烏克蘭女童艾蜜莉亞(Amelia)避難所高唱《Let It Go》感動千萬人。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

烏俄戰爭持續至今,許多平民被迫離開家園,就連年幼的孩童都成為砲火下的犧牲者。網路上一段流傳著一段烏克蘭小女童在避難所裡面,用稚嫩的歌聲唱著《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》的影片,感動了全世界,就連這首歌的主唱都轉發表示,「我們真的看見妳了。」

根據BBC報導,烏克蘭女童艾蜜莉亞(Amelia)在避難所裡面高唱著《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》的影片,讓全球網友為之動容。首先將這段影片傳到臉書上的瑪爾塔(Marta Smekhova)說,她是在基輔的一個地下避難所遇見艾蜜莉亞,艾蜜莉亞告訴她,自己的夢想就是在一大群觀眾面前唱歌,所以她就鼓勵艾蜜莉亞趁現在試試看。

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8