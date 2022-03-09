烏克蘭女童避難所高唱《Let It Go》感動千萬人！　主唱聽到回應了

▲烏克蘭女童艾蜜莉亞（Amelia）避難所高唱《Let It Go》感動千萬人。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭持續至今，許多平民被迫離開家園，就連年幼的孩童都成為砲火下的犧牲者。網路上一段流傳著一段烏克蘭小女童在避難所裡面，用稚嫩的歌聲唱著《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》的影片，感動了全世界，就連這首歌的主唱都轉發表示，「我們真的看見妳了。」

We see you. We really, really see you. https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

根據BBC報導，烏克蘭女童艾蜜莉亞（Amelia）在避難所裡面高唱著《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》的影片，讓全球網友為之動容。首先將這段影片傳到臉書上的瑪爾塔（Marta Smekhova）說，她是在基輔的一個地下避難所遇見艾蜜莉亞，艾蜜莉亞告訴她，自己的夢想就是在一大群觀眾面前唱歌，所以她就鼓勵艾蜜莉亞趁現在試試看。

Dear Little Girl with the beautiful voice,

My husband and I wrote this song as part of a story about healing a family in pain. The way you sing it is like a magic trick that spreads the light in your heart and heals everyone who hears it. Keep singing! We are listening! https://t.co/j8CnDSNJw8 — Kristen Anderson-Lopez (@Lyrikris10) March 7, 2022

《Let It Go》主唱伊迪娜曼佐（Idina Menzel）在推特上轉發這段影片，並在貼文中配上烏克蘭國旗配色的愛心寫著，「我們看到妳了，我們真的看到妳了！」《Let It Go》的作曲者克莉絲坦羅培茲 （Kristen Anderson-Lopez）也在推特寫道，「你唱歌的方式就像魔法，在你的心裡傳遞光明，治癒每個聽到它的人，請繼續唱，我們都在聽著！」

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