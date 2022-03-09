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南韓大選投票熱度高！選民撕選票、醉漢亂入　118歲奶奶拄拐杖投票

記者羅翊宬／編譯

南韓第20屆總統大選正式投票於今（9）日上午6時起如火如荼進行中，然而卻也爆發出不少投票亂象，包括有醉漢搞不清楚狀況、選民走錯投票所、選民未帶上身份證，而這次選民對此次大選的政治參與熱度高，至上午11時投票率就突破16%、超過700萬人完成投票，甚至還有高齡118歲的老奶奶堅持拄著拐杖投票。

根據《韓聯社》，京畿南部警察廳表示，位於京畿道河南市新長2洞的投票所就傳出，一名民眾A某於上午7時25分以投票印章無法順利蓋上為由，向選務人員要求重換一張新的選票，然而卻因此遭到拒絕，於是他當場撕毀選票。

京畿道水原市亭子2洞投票所，則傳出有民眾於上午9時40分以選票上無參觀人蓋章為由大聲喊叫、京畿道城南市盆唐區某投票所則有選民認為投票所現場參觀人的人數過少，而因此高聲喊叫，最後甚至還得由警察出面協調。

而光州西部警察署則表示，光州市西區某投票所傳出一名50多歲的酒醉男子，於上午7時35分在現場喊道，「投票所為什麼設置在2樓？是選舉管理委員會要求的嗎？」，同時還涉嫌向選務人員罵髒話，最後在完成投票後，當場遭到警方逮捕。

報導指出，該層設有投票所的建築物本身設有電梯，且男子身體健康狀況良好，並非不良於行的狀態。

▲▼南韓高齡118歲老奶奶拄著拐杖投票。（圖／達志影像）

▲南韓高齡118歲老奶奶拄著拐杖投票。（圖／達志影像／newscom）

另外，忠清北道沃川郡則有一名出生於1904年、今年高齡118歲的李姓老奶奶則在女兒陪同下，前往投票所行使「國民的主權與義務」，儘管行動不方便，仍是拄著拐杖、不發一語地拿著身份證進行身份確認的程序，蓋完章後將選票投入投票箱內，之後在女兒陪同下離開投票所。

李姓老奶奶直到去年身體健康狀況不佳，因此長期在首爾某醫院接受治療，直到去年11月才回到故鄉忠清北道沃川郡。女兒開心表示，「我以為母親恐怕沒辦法再投票了，看到她能完成投票，簡直是奇蹟！」

►南韓大選今正式投票！選民「摸黑排隊」等投票　上午投票率超過11%

▲▼南韓總統大選投票所。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓總統大選投票所。（圖／達志影像／newscom）

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