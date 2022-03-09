敢去嗎？招聘廣告「日薪5.7萬去烏克蘭救人」爆紅　條件曝光

▲招聘廣告徵求會多種語言的退役士兵前往烏克蘭，日薪1000美元至2000美元，外加獎金。（圖／翻攝自Silent Professionals網站）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著烏俄戰事持續，私人軍事保全產業招聘網站「Silent Professionals」一則真實徵人廣告也受到關注。內容指，徵求會多種語言且願意秘密前往烏克蘭的退役士兵，日薪最高2000美元（約新台幣5.7萬元）外加獎金，在現今日益嚴峻的衝突戰事之下救人。

BBC報導，依據招聘條件，該職位者屆時需要依據自己收集及當地情報執行任務前的路線偵查，透過任何手段在烏克蘭全境移動以支援救援保護行動。

優先列入考量的資格，包括現居烏克蘭、歐盟或申根區者，能講俄語、烏克蘭與、波蘭語、斯洛伐克語、匈牙利語、羅馬尼亞語或摩爾多瓦語等，對烏克蘭公路道路、地形文化有深度瞭解者，具備蘇聯時代及北約軍事裝備的車輛、飛機、海軍艦艇識別經驗及知識的技能。

已知雇主是一間總部位在美國的公司，尋求多名撤離及保全人員，工作地點會在烏克蘭各大城市及城鎮鄉村，男女均可申請，但只有在歐洲地區擁有5年以上軍事經驗者會被納入考量，且要具備蘇聯時代及北約小型武器相關知識。

▲烏俄戰事迄今未歇。（圖／路透）

儘管這則招聘廣告看起來像是電影情節，但如今卻是真實存在，且依據內部人士消息，相關需求正在增長中。不過「Silent Professionals」並未透露這則廣告背後的業主是誰。

美歐私人承包商透露，業界正著眼於更多機會，範圍涵蓋撤離任務、後勤補給。私人軍事公司專家佩爾頓（Robert Young Pelton）說，協助把人員自烏克蘭轉移出來的費用落在3萬至6百萬美元之間，較高的費用主要針對想要帶著資產離開的家庭群體。

總部在美國的情報安全諮商公司Mosaic已在烏克蘭展開業務，公司執行長席納（Tony Schiena）表示，撤離價格取決於相關作業複雜度，「當人數更多時，風險就會上升」，有孩子的話困難度會提升，目前正和私人客戶、企業、政治敏感人士合作，協助這些人從烏克蘭撤離。

席納進一步透露，在他的客戶中有個「大國的情報機構」，想把該國公民撤離烏克蘭，「依據衝突發展情勢，我認為對私人軍事公司的需求將持續」。

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