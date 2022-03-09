報復西方制裁！俄羅斯將禁部份原物料出口　2天內公布清單

▲ 西方持續加強對俄制裁，普丁將出手反擊 。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵烏克蘭，受到國際社會廣泛譴責及制裁，美英破天荒禁止進口俄國石油進口，歐盟也承諾減少2/3俄國天然氣進口量。俄國對此祭出反制措施，宣布將限制某些商品及原物料出口，受影響清單預計2天內公布。

根據《彭博》，俄羅斯8日公布的文件指出，總統普丁（Vladimir Putin）已經簽署一項命令，12月31日以前禁止或限制國內原物料出口，但清單須待內閣確認。克里姆林宮已經指示政府，未來2天內擬出禁止出口國清單。

俄國為石油、天然氣、穀物及金屬出口大國，自入侵烏克蘭以來，受到制裁措施影響，大宗商品價格飆升。俄國宣布將實施出口禁令後，小麥、鋁及鈀金價都上漲。

除限制將貨幣帶出俄國以外，俄國截至目前的報復性措施較為模糊，包括列出「不友好國家」名單，並在本周揚言中斷透過北溪1號（Nord Stream 1）管線向歐洲供應天然氣。

西方國家則持續加強對俄制裁，美英8日宣布禁止俄國石油進口，歐盟則因對俄國油氣依賴較深，針對類似措施則仍存在分歧。美歐對俄國央行及主要銀行祭出制裁後，俄國貿易已經受到嚴重限制，即便是在尚未受到制裁影響的領域，許多企業也已開始閃避俄國供應商。

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