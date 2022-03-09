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蘋果發表會撞俄烏衝突　庫克「1方法」霸氣暗挺烏克蘭！

▲▼蘋果發表會,庫克。（圖／路透）

▲庫克身穿深藍色上衣，同時佩戴黃色錶帶的Apple Watch。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國蘋果（Apple）9日凌晨2時舉辦春季發表會，此次亮點除了有全新的iPhone SE之外，執行長庫克的穿搭也意外成為討論焦點。如今俄烏衝突越演越烈，蘋果早前已停止旗下所有產品在俄羅斯境內銷售，同時停用Apple Pay，發表會當天，庫克更是穿著一件深藍色的上衣，同時佩戴黃色錶帶的Apple Watch，正好是烏克蘭的國旗顏色，也讓外界認為，他用這種方式暗挺烏克蘭。

根據Mashable報導，蘋果新品發布會是每年科技界的一大盛事，儘管蘋果並未在這次發表會中提到任何有關於俄烏衝突，又或者是蘋果對俄國祭出的制裁，但單從執行長庫克的穿著就可以看出他對於此事的態度。

發表會當天，庫克穿著一件深藍色毛衣，手上則是帶著亮黃色錶帶的Apple Watch，而藍色加黃色正好就是烏克蘭國旗顏色的組合，因此隨即引發觀看直播的網友討論。許多網友都認為，這是庫克表達支持烏克蘭的方式之一，也就是有意為之，而非湊巧。

目前尚無法確定庫克是否是有意安排，但是由於蘋果對於發表會等重要活動，絕對會再三確認，並且注意所有細節，包含執行長的著裝在內，因此絕不可能是「巧合」。

蘋果為了譴責俄國違反國際法出兵攻打烏克蘭，因此在俄羅斯境內全面停售產品，同時將《今日俄羅斯》與Sputnik的新聞App從App Store下架。

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