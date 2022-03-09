英國禁運俄羅斯石油　年底前可充分替代

▲英國首相強生在俄國入侵烏克蘭後，對俄採取強硬立場。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

英國政府今天宣布將在今年底前分階段停止進口俄羅斯石油。官員指出，全球石油市場競爭激烈，英國企業在年底前找到替代供應源並確保消費者利益，時間綽綽有餘。

根據規畫，英國政府將成立特別的工作小組，協助企業在過渡期找到替代的石油來源。英國政府強調，有鑑於石油出口收入在俄羅斯聯邦稅收的占比高達17%，進口禁令有助強化對俄羅斯的制裁、讓它為入侵烏克蘭付出巨大代價。

英國商務部長夸騰（Kwasi Kwarteng）指出，英國市場和供應鏈將有充裕時間適應相關重要變化；企業應善用過渡期確保消費者不受影響。

商務部透過新聞稿表示，英國8%石油自俄羅斯進口，但英國同時是重要的原油和石油產品生產國。除了俄羅斯，英國也自荷蘭、瑞典、比利時、沙烏地阿拉伯和美國進口石油。

商務部指出，俄羅斯石油已受國際市場排擠，近70%產品找不到買主。在競爭激烈的全球石油市場，俄羅斯很容易被其他供應源取代。

商務部提到，英國對俄羅斯的天然氣也無依賴性；俄羅斯在英國的天然氣來源占比低於4%，但政府將持續尋求進一步降低相關比例。

英國首相強生（Boris Johnson）指出，政府將提出新的能源戰略，為強化英國的能源安全制定長期計畫，包括提升國內的石油和天然氣產量。