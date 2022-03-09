　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國禁運俄羅斯石油　年底前可充分替代

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生在俄國入侵烏克蘭後，對俄採取強硬立場。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

英國政府今天宣布將在今年底前分階段停止進口俄羅斯石油。官員指出，全球石油市場競爭激烈，英國企業在年底前找到替代供應源並確保消費者利益，時間綽綽有餘。

根據規畫，英國政府將成立特別的工作小組，協助企業在過渡期找到替代的石油來源。英國政府強調，有鑑於石油出口收入在俄羅斯聯邦稅收的占比高達17%，進口禁令有助強化對俄羅斯的制裁、讓它為入侵烏克蘭付出巨大代價。

英國商務部長夸騰（Kwasi Kwarteng）指出，英國市場和供應鏈將有充裕時間適應相關重要變化；企業應善用過渡期確保消費者不受影響。

商務部透過新聞稿表示，英國8%石油自俄羅斯進口，但英國同時是重要的原油和石油產品生產國。除了俄羅斯，英國也自荷蘭、瑞典、比利時、沙烏地阿拉伯和美國進口石油。

商務部指出，俄羅斯石油已受國際市場排擠，近70%產品找不到買主。在競爭激烈的全球石油市場，俄羅斯很容易被其他供應源取代。

商務部提到，英國對俄羅斯的天然氣也無依賴性；俄羅斯在英國的天然氣來源占比低於4%，但政府將持續尋求進一步降低相關比例。

英國首相強生（Boris Johnson）指出，政府將提出新的能源戰略，為強化英國的能源安全制定長期計畫，包括提升國內的石油和天然氣產量。

►最好拍的嘉義天成文旅600元就能住！

ET快訊
外國人來台後悔生超正女兒　她轉學7次！揭校花恐怖霸凌
影／狠辣三寶出腳猛踹！騎士高速中慘摔「頭部刮地」
小天后「節目露奶走光」影片瘋傳！　尷尬承認還在宿醉
長榮家變新戰線　張國煒要奪回海外「千億金庫」大權
小一考題「有幾人在排隊」答案揭曉　醫：台灣教育出問題
澤連斯基暗示不強求加入北約　願就領土爭議「妥協」俄羅斯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

成人女主播「豪乳救烏克蘭」　自曝危險動作：差點被電死

iOS 15.4支援「不用Apple Watch」口罩解鎖Face ID　下周釋出更新

英國禁運俄羅斯石油　年底前可充分替代

波蘭轉交所有米格-29戰機　美國防部直接打臉

終於開槍了！麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂　宣布在俄停售

澤倫斯基暗示不強求加入北約　願就領土爭議「妥協」俄羅斯

不斷更新／麥當勞、可口可樂宣布制裁俄國　逾200萬人逃離烏克蘭

波蘭要幫烏克蘭！　可立刻免費把「所有米格29戰機」轉交美國

投資人衡量烏克蘭危機　美股收低184點

俄坦克3炮連轟平民轎車　殘忍影片曝！烏克蘭老夫婦慘死

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

雨天女騎士紅線臨停穿雨衣　遭正義魔人「拍照檢舉」惹議

成人女主播「豪乳救烏克蘭」　自曝危險動作：差點被電死

iOS 15.4支援「不用Apple Watch」口罩解鎖Face ID　下周釋出更新

英國禁運俄羅斯石油　年底前可充分替代

波蘭轉交所有米格-29戰機　美國防部直接打臉

終於開槍了！麥當勞、星巴克、可口可樂、百事可樂　宣布在俄停售

澤倫斯基暗示不強求加入北約　願就領土爭議「妥協」俄羅斯

不斷更新／麥當勞、可口可樂宣布制裁俄國　逾200萬人逃離烏克蘭

波蘭要幫烏克蘭！　可立刻免費把「所有米格29戰機」轉交美國

投資人衡量烏克蘭危機　美股收低184點

俄坦克3炮連轟平民轎車　殘忍影片曝！烏克蘭老夫婦慘死

FIFA宣布俄羅斯對手波蘭直接晉級　烏蘇世界盃資格賽延至6月

台南國小前有夢幻「紅花風鈴木公車站」　等車還能看粉色棉花糖

8款龍蝦料理吃到飽！星級Buffet週一、三午晚餐限定「升級不加價」

駕贓車拒臨檢高速逃逸撞2騎士　台東逃到屏東...狂賊落網

確診會讓「腦容量下降」　醫揭恐怖後果

具俊曄52歲還要媽媽挑魚刺！　陸網挖「大S剝蝦論」狠酸：兩個真配

太平山-1°C！清晨結霜絕美照曝　冬陽照射宛如「撒了雪白糖霜」

司機疲勞駕駛大型槽車衝撞安全島　台9線一度受阻

酒駕懲處加重「新規3／31上路」　10年內累犯罰9萬、公布姓名照片

陳建仁戰2022台北市長？　蔡其昌：都會區民調不差「條件非常好」

莉婭宣布離婚謝和弦！　「相遇本來就是一場錯誤」喊話：還他自由

國際熱門新聞

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

澤連斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

CNN：澤倫斯基的英雄主義正闖越西方紅線

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

拜登去年就怒嗆「要讓普丁付出代價」

拜登宣布禁俄石油：捍衛自由要付出代價

CNN：拜登即將宣布「禁止進口」俄國油氣與煤炭

擴大制裁俄羅斯　英美同時宣布禁止進口俄國石油

女記者爆俄高官不滿普丁出兵：瀰漫恐慌氣氛

波蘭：可立刻免費轉交「所有米格29戰機」給美國

澤倫斯基英國會歷史性演說　籲文明大國負起責任

愛爾蘭卡車男「倒車撞入」俄羅斯大使館：離開我的國家

俄坦克3炮連轟平民轎車　殘忍影片曝

波蘭轉交米格-29戰機　美國防部打臉

更多熱門

相關新聞

波蘭轉交米格-29戰機　美國防部打臉

波蘭轉交米格-29戰機　美國防部打臉

波蘭外交部在8日的聲明中表示，已準備好將所有米格-29戰機轉交美國部署，但美國國防部很快駁斥波蘭的行為，稱這樣的作法「站不住腳」。

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

終於開槍！麥當勞、可口可樂在俄停售

澤連斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

澤連斯基暗示不強求加入北約　領土爭議願「妥協」

波蘭：可立刻免費轉交「所有米格29戰機」給美國

波蘭：可立刻免費轉交「所有米格29戰機」給美國

CIA分析中國對俄烏心態：別低估習近平對台決心

CIA分析中國對俄烏心態：別低估習近平對台決心

關鍵字：

俄烏開戰俄羅斯英國石油

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

朱芯儀證實「罹患乳癌」！4個月前照鏡發現胸部異樣

小天后「節目露奶走光」瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

大S光速再婚「前婆婆張蘭發聲了」！尷尬場面曝光

具俊曄住「漢江第一排豪宅」房價曝光

快訊／蘋果推出「綠色」iPhone 13　Apple TV+升級獨家服務

鎳暴漲100%！　網喊「快收家裡2物」：賺爛了

謝忻私密照災情擴大　2820張全套外流

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面