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澤倫斯基暗示不強求加入北約　願就領土爭議「妥協」俄羅斯

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基暗示，不再強求加入北約。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏第三次談判仍未取得重大進展，俄羅斯不斷表示若烏克蘭答應條件，可以暫時中止軍事行動，包括成為中立國家，以及承認克里米亞歸俄國領土，以及烏東分離地區的獨立地位。烏克蘭總統澤連斯基8日暗示，早已不強求加入北約（NATO），也稱願意在領土爭議上做出「妥協」。

澤連斯基接受《美國廣播公司》（ABC）專訪，影音於7日晚間播出，他在訪問中表示當烏克蘭得知北約不準備接受烏克蘭後，其實他早就對這個問題「冷靜下來了」，而他指出北約害怕爭議，也不願與俄羅斯對抗，「我從來不想成為一個跪求某樣東西的國家的總統。我們不會成為那樣的國家，我也不想成為那樣的總統。」

烏克蘭在2008年便申請加入北約成員國，北約當時也表達歡迎，並承諾會給予審核入北約的時程表。然而俄羅斯以國家安全利益受損，緩衝空間遭到擠壓為由不斷施壓阻撓，總統普丁更以此合理化俄羅斯對烏克蘭的入侵。

俄羅斯不斷要求烏克蘭承認克里米亞劃歸入俄國領土，並且應承認烏東的頓涅茨克和盧甘斯克的獨立地位。對此，澤連斯機在專訪中表示抱持「開放態度」，可以在之後的和平談判上與俄羅斯進行討論。

澤連斯基表示，克里米亞和烏東分離地區中仍想成為烏克蘭人的人，未來如何在這些地區生活，對他而言是很重要的事，「我對那些把自己看成是俄羅斯公民的人很有興趣，然而，我們必須就這個議題進行討論。」


 

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