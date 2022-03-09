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俄坦克3炮連轟平民轎車　殘忍影片曝！烏克蘭老夫婦慘死

記者葉國吏／綜合報導　

烏克蘭一對老夫婦日前開車出門被俄羅斯軍隊坦克炮擊，老夫婦當場慘死在車內。監視器影片在網路上曝光，引起輿論撻伐，畫面明顯可以看到，俄軍無視普丁不傷害平民的承諾。

▲▼俄軍在基輔近郊，轟炸一輛民用汽車。（圖／翻攝自KYIV operative）

▲俄軍在基輔近郊，轟炸一輛民用汽車。（圖／翻攝自KYIV operative）

《KYIV operative》7日在Telegram將影片公布，可以看到老夫婦的車輛疑似看到俄軍坦克後停車，但課軍坦克發現後仍直接正面炮擊，轎車在一陣巨大火光後直接炸爛，誇張的是，坦克還直接連轟3炮。

▲▼俄軍坦克炮擊烏克蘭老夫婦。（圖／翻攝推特）

▲▼俄軍坦克炮擊烏克蘭老夫婦。（圖／翻攝推特）

▲▼俄軍坦克炮擊烏克蘭老夫婦。（圖／翻攝推特）

從先前在推特上曝光的照片可以看到，車上的老夫婦當場被炸到血肉模糊死亡，烏克蘭女議員索夫桑（Inna Sovsun）在推特上貼出監視器畫面，痛罵俄軍的行為根本就是「種族屠殺。」

 

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