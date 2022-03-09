美CIA：中國對俄侵烏局面感到不安　但不應低估習近平對台決心

▲CIA局長伯恩斯表示，不能輕忽中國對台灣的野心。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）8日表示，對於俄羅斯入侵烏克蘭後所面臨的艱困局面，中國明顯感到不安，但中國國家主席習近平對台灣的野心「不應該被低估」。

路透社報導，伯恩斯8日出席聯幫眾議院情報委員會關於全球性威脅的聽證會，被問及是否認為在俄羅斯入侵烏克蘭面臨的國際窘境後，美中之間對於台灣議題有更多對話空間，他的回答是「沒有」。

「我就分析角度來說，我不會低估習近平和中國領導人關於台灣議題的決心」，伯恩斯說他認為過去12天以來，烏克蘭全國上下的頑強抵抗，以及西方不斷加大力度的制裁，確實讓中國感到意外和不安，他也相信俄國侵烏影響到中國對台灣的計算，美國則會繼續關注這方面的情況。

俄國侵略烏克蘭對台灣而言警鐘確實敲得特別響，擔心中國在和平統一併吞台灣沒能取得結果，就會不惜動用武力。

伯恩斯認為中國並沒有預期到俄羅斯會一頭撞進如此困難的局面，也擔心表態會影響中國的國家聲譽。國家情報總監負責人海恩斯（Avril Haines）在聽證會中表示，中國近年在經濟、政治和安全議題上與俄羅斯逐漸靠攏，但兩國之間的合作關係仍有限度，目前仍不清楚烏克蘭戰爭會如何影響兩國關係。

海恩斯表示，中國可能會為不批評俄羅斯而付出代價，也有可能會影響兩國合作軌跡的發展。

台灣和烏克蘭「是完全不同的兩回事」，國防情報局局找貝瑞爾（Scott Berrie）被問及中國是否會因此被俄羅斯鼓舞，想要拿下台灣時回答，「我也相信我們在太平洋擺出的威懾態勢讓情況非常不同。我們當然知道（中國）正非常、非常謹慎地關注發生了那些事情，還有結果如何。」