小天后「節目露奶走光」影片瘋傳！　尷尬承認還在宿醉

Not Camila Cabello flashing nip at 7.20 in the evening.pic.twitter.com/dwYSdwvwyv — Rich J (@richyj1504) March 7, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

25歲「拉丁小天后」卡蜜拉（Camila Cabello）日前在現場連線節目上，宣傳新歌「Bam Bam」時，當場秀了一段舞蹈，卻沒想到直突然在鏡頭前發生露奶走光的插曲，她立刻遮住再調整衣服後，重新繼續示範舞蹈，不過走光畫面立刻引起網友瘋傳。

▲卡蜜拉走光後立刻用手擋住。（圖／翻攝推特）

卡蜜拉的「Bam Bam」是和國際天王紅髮艾德（Ed Sheeran）合作，也是她第三張專輯「Familia」釋出的第二首單曲，專輯將在4月8日上線。最近為了宣傳專輯，卡蜜拉勤跑各地出席節目，日前在BBC節目「The One Show」於晚間7點連線直播時，卻發生一段插曲。

▲▼拉丁小天后卡蜜拉為新專輯宣傳。（圖／翻攝推特）

連線過程中，主持人瓊斯（Alex Jones）邀請卡蜜拉為觀眾們秀一段她最喜歡的舞步，卡蜜拉欣然答應後，起身調整她的Over size寬鬆襯衫，結果沒想到右側露奶走光，她趕緊調整好後，和主持人與其他來賓一起尷尬大笑，瓊斯則是摀著嘴笑。

▲▼卡蜜拉推出第三張專輯。（圖／翻攝推特）

卡蜜拉還尷尬地說，「我媽現在就在隔壁房間，可能因為我走光嚇壞了。」儘管事後訪談繼續，但卡蜜拉走光畫面也立刻在粉絲和網友間瘋傳。據了解，卡蜜拉事後承認因為前一晚參加派對喝掛，受訪當下其實還在宿醉。



