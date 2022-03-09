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南韓單日確診暴增首破34萬例！重症數再破千人　累計病例破500萬

▲▼南韓新冠肺炎確診者9日首度新增超過30萬，累計確診病例更是突破500萬。（圖／達志影像）

▲南韓新冠肺炎確診者9日首度新增超過30萬，累計確診病例更是突破500萬。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情因Omicron病毒擴散而始終居高不下，連日以來單日新增超過10、20多萬例，第20屆總統大選正式投票實施的今（9）日上午更通報新增超過30萬例，創下疫情2年多以來的新紀錄，其中重症患者數再度突破1000人，而死亡病例也有上漲的跡象。

根據《韓聯社》報導，南韓今（9）日上午9時30分通報新增34萬2446起病例，比前一天還激增14萬例，是疫情持續2年多以來首度單日新增病例突破30萬，其中境內感染為34萬2388例、境外移入為58例；重症患者為1087人；新增158例死亡。目前南韓共累計521萬2118例確診、9440例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增18萬9726例，占全國新增感染人數比率為55.4%（首爾為7萬4222例、京畿道為9萬6681例、仁川為1萬8823例）；釜山新增3萬1153例；慶尚南道新增2萬2006例；大邱新增1萬2899例；慶尚北道新增1萬2287例；忠清南道新增1萬825例；全羅北道新增9679例；忠清北道新增9149例；江原道新增8686例；光州新增7418例；大田新增7977例；全羅道新增7957例；蔚山新增6582例；濟州島新增3858例；世宗新增2214例。

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