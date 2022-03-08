殼牌石油宣布：停止採購任何俄羅斯「石油與天然氣」

▲全球第二大石油公司殼牌（Shell）宣布，不會採購任何俄羅斯石油與天然氣。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

殼牌石油（Shell）因為低價買進俄羅斯石油，挨批是「血腥石油」。對此殼牌石油在8宣布，立即停止在現貨市場上購買俄羅斯原油，並且不會續簽合約，將重新配置其供應鏈，以完全切斷俄羅斯原油。

殼牌石油發表聲明表示，除非政府另有要求，否則殼牌表示將立即停止在現貨市場上購買俄羅斯原油，並且不會續簽合約，還將重新配置其供應鏈，以完全切斷俄羅斯原油。

聲明指出，我們將盡快完成這項工作，但考量到替代品的實際到位和可用性，可能需要數週時間才能完成，並將導致我們一些煉油廠的產量下降。

殼牌還將立即開始以「最安全的方式」關閉在俄羅斯的加油站、航空燃料和潤滑油業務，並開始分階段撤出俄羅斯的石油產品、管道氣和液化天然氣。

聲明指出，歐洲國家正面臨兩難境地，既要就俄羅斯在烏克蘭的行動向俄羅斯政府施壓，又要確保穩定、安全的能源供應。

聲明強調，但最終，要由政府決定在烏克蘭戰爭期間，必須做出的極其艱難的權衡，我們將繼續與他們合作，幫助管理對能源供應安全的潛在影響，特別是在歐洲。

殼牌還在聲明中致歉，「我們敏銳地意識到，我們的決定……儘管我們將供應安全放在最優先考量，但這不是正確的決定，我們很抱歉。」

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