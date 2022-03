CNN：澤倫斯基的英雄主義「正闖越西方紅線」

國際中心/綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)網站8日貼出一篇題為《澤倫斯基的「英雄主義」正碰觸西方紅線》(Zelensky's heroism is coming up against Western red lines)為題的文章指出,儘管烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏危機中表現出耀眼的「英雄主義」,但他可能正逐漸跟西方「謹慎為上」的願望和做法相左:即儘量避免可能引爆第三次世界大戰的最壞情況。

▲總統澤倫斯基發文鼓舞烏克蘭人民。(圖/翻攝臉書/Володимир Зеленський)

這篇分析文章由CNN負責報導白宮及美國和世界政治事務的記者斯蒂芬.科林遜 (Stephen Collinson)撰寫,8日刊登在CNN網站首頁。

文章開首大力稱讚澤倫斯基「就像西方的道德良知」(West's moral conscience),每天都在發布的視訊談話中強調他的國家正在抵抗俄羅斯入侵時的英勇表現。文章中說,澤倫斯基的悲情呼籲讓美國和歐洲的議員在視訊視通話中禁不住落淚。

在周一晚發送的視訊裡,澤倫斯基更乾脆走出掩蔽體,挑戰意味十足的出現在總統府辦公室裡,盛讚對抗俄羅斯軍隊入侵的烏克蘭人。他說:「他們(烏克蘭人民)向俄羅斯開嗆:我們在這裡,它(烏克蘭)是我的,我不會放棄它。這是我的城市、我的社區、我的烏克蘭!」

▲烏克蘭陸軍表示,首批外籍傭兵團已抵達基輔。(圖/翻攝自臉書)

這位從喜劇演員變身悲劇英雄的總統,透過敘述人民的日常生活細節,嚴重指控俄羅斯總統普丁試圖摧毀烏克蘭的野心,為俄羅斯遭到全球多數人唾罵的努力「注入了鋼鐵」。他的勇敢不屈比何人預期的都要表現得更強、堅持得更久、路走得更遠。

不過,在科林遜看來,雖然澤倫斯基讓人們無法從他的國家遭受的苦難中移開視線,但他也越來越莽撞的觸碰戰爭的殘酷現實:美國總統拜登和歐洲領導人正面臨可能被闖越的政治和地緣政治紅線。 文章中說,在俄羅斯發起軍事行動近兩周以來,西方國家的棘手問題正逐漸變成「有哪些選項可以增加對俄羅斯的經濟壓力,同時又可以避免相對的軍事衝突升級?」

文章認為,越來越多的跡象顯示,儘管澤倫斯基表現出讓人欽佩的英雄主義,但他可能正逐漸跟西方「謹慎為上」的願望相左,即避免引發可能導致第三次世界大戰的最壞情況。

▲畫面曝光!烏克蘭軍出擊 疑擊沉俄巡邏艦畢可夫號。(圖/翻攝推特)

柯林遜說,澤倫斯基一再呼籲在烏克蘭上空設立禁飛區(no-fly zone),以阻斷俄軍繼績對烏克蘭進行轟炸。他的呼籲卻遭到了急於避免跟俄軍發生直接軍事衝突的西方大國斷然拒絕。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)7日直接了當地解釋說,設禁飛區有很大的風險,很可能在美俄之間造成直接衝突,從而引發一場更廣泛的戰爭。此外,其他問題還包括繼續飆漲的油價、以及引發更大規模難民潮等。