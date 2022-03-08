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基輔被俄轟成廢墟！烏軍恐怖砲坑前奏國歌　網見鼻酸畫面淚崩

記者葉睿涵／綜合報導

烏俄戰爭已持續12日，烏克蘭軍隊仍在頑強地抵抗來自俄羅斯的攻擊，不願輕易言敗。最近網上流出一段影片顯示，烏克蘭士兵在基輔被炸後，齊聚在斷壁殘垣中，圍著一個巨大的砲坑演奏烏克蘭國歌，堅強的意志與愛國精神令人敬佩，也讓不少網友看了後深感心酸。

綜合外媒報導，烏克蘭女議員盧狄克（Kira Rudik）最近在推特秀出影片，只見一群烏克蘭士兵正在一片廢墟中打鼓和吹奏銅管樂，而他們演奏的曲目正是烏克蘭的國歌《烏克蘭仍在人間》（又稱《烏克蘭尚未毀滅》）。

▲▼烏軍在基輔被炸成廢墟的建築前方演奏國歌。（圖／翻攝自推特）

▲烏軍在基輔被炸成廢墟的建築前方演奏國歌。（圖／翻攝自推特）

報導稱，這部影片的拍攝地是基輔某個在空襲中被毀的建築前，影片也可見，周圍的建築早已被俄軍摧毀，高樓被砲火轟得焦黑，地上也佈滿殘磚斷瓦，就連烏克蘭士兵吹奏國歌之處，地面也被轟出了一個恐怖巨洞，景象十分荒涼。

不過，即使身處在這幅恐怖景象中，烏克蘭士兵依舊堅強有力地演奏著國歌，與周圍環境形成強烈對比。烏克蘭的國歌出自於基輔民族志學者朱賓斯基的一首愛國詩篇，其歷史可以追溯至1864年，更是烏克蘭民族身份的驕傲象徵。

盧狄克在推特上公開影片後，許多人都為樂隊在俄軍帶來苦難後，莊嚴地表現出烏克蘭的尊嚴而大為感動。他們紛紛留言表示，「我哭慘了，願上帝與你們同在」、「我被你們強大的精神感染了！希望烏雲早日散去」、「感謝你們如此勇敢，你們對國家的忠誠和在逆境中的堅強精神讓人感動」、「加油，全世界都在為你們祈禱」。

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