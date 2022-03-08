文在寅「下重手」制裁俄羅斯！　獲拜登致函感謝：南韓角色很重要

▲文在寅「下重手」制裁俄羅斯，獲拜登親自致函表達感謝之意。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁揮兵入侵烏克蘭後，遭美國、歐盟、日本為首的國際社會發起全面性的經貿與金融制裁，其中南韓也在之後加入制裁行列，限制對惡出口戰略物資、同時中斷與俄7大主要銀行與子公司的金融往來。對此，美國總統拜登特別致函文在寅表達感謝。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人朴炅美今（8）日透過書面報告表示，拜登親自致函文在寅，傳達對於南韓加入對俄制裁的感謝之意，「南韓毅然決然實施的措施，將成為支持烏克蘭主權的堅定訊息」。

對於南韓政府決定釋放戰略石油儲備，拜登則表示，「穩定美韓在內等全球的能源市場，展現出達成『能源國防』共同目標的多國之間的力量。在守護既有規範下的國際秩序中，南韓所扮演的關鍵領導角色將會更重要。」

對此，朴炅美則表示，「我國（南韓）政府未來在和平解決烏克蘭事態上，將持續與國際社會展開密切合作。」

報導指出，南韓政府一開始曾表示將加入國際對俄制裁的行列，不過外界認為政府的態度太過消極，因此南韓政府隨後頒布詳細的制裁措施，包括中斷出口戰略物資至俄國、全面中斷美國制裁的俄國7大主要銀行與其下子公司之間的金融交易、強烈勸導中斷投資俄國國家債券等。

同時，美國限制對俄出口的名單包含半導體、情報通訊、感測器、雷射、海洋、宇宙航太等57個品項，由於美國適用「外國直接產品原則」（FDPR），就算是在第3國生產，只要使用到美國掌握的技術或軟體，對俄出口皆須先獲美國審核，因此南韓國內企業所產的「非戰略物資」也會受到制裁政策影響。

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