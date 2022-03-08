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美情報機構報告：北韓今年恐恢復核試

▲▼北韓最新發射彈道飛彈行動。（圖／路透）

▲美情報機構報告指出，北韓今年恐恢復核試。（圖／路透）

文／中央社

美國國家情報總監（DNI）在7日公布的年度「世界威脅評估報告」中警告，北韓可能正準備試射洲際彈道飛彈，並可能在今年內重啟2017年以來首次核試驗。

美國分析師今天表示，商業衛星圖像顯示，北韓豐溪里核子試驗場自2018年關閉以來首度出現興建跡象；國際專家也認為，北韓在寧邊（Yongbyon）的主要核反應爐設施似乎正全力運轉，可能在替核武製造額外燃料。

「世界威脅評估報告」（Worldwide Threat Assessment）的發布日期為2月7日，並於今天國會聽證會召開前公布。報告指出，北韓領導人金正恩仍堅定投入擴張核武器庫，並積極研發彈道飛彈。

報告提到，北韓持續發展洲際彈道飛彈（ICBM）、中程彈道飛彈，以及潛射彈道飛彈，彰顯北韓意圖擴張核投射能力。

報告指出，「從今年1月起，北韓開始加劇緊張的一系列前置動作，包括可能準備於今年內試射ICBM或進行核試驗。平壤自2017年起就不曾有此類動作。」

報告稱，「這些飛行測試代表北韓試圖增加能夠攜帶核彈頭，並投射到全美的飛彈系統數量與類型。」

DNI稱報告內容取自截至1月21日情資。

美國總統拜登當局正應對俄國入侵烏克蘭危機，如果北韓重新試射ICBM或發動核試，屆時讓他頭痛的問題又會多一樁。

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