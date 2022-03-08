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新冠「集中攻擊男性生殖器」！病毒在陰莖睪丸流竄　3嚴重後果曝

▲▼疼痛。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲研究發現，新冠病毒會集中攻擊男性的生殖器，並導致生殖功能長期受損。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠病毒可能讓染疫男性出現生殖問題的消息時有所聞，但美國學者最近發現，新冠病毒可能會集中攻擊男性患者的陰莖、前列腺和睪丸，除了引發生殖器官疾病、導致精子和精液數量和質量下降外，還可能造成生殖功能長期嚴重受損。

綜合外媒報導，過去人們發現，男性患者在染疫後，可能會因為免疫系統對病毒產生炎症反應，而出現勃起功能障礙等生殖器官問題，不過在最近一項對猴子進行的研究中，美國伊利諾州西北大學研究人員發現，新冠病毒可能會集中攻擊男性生殖器官，並造成嚴重的長期傷害。

研究顯示，3隻雄性恆河猴在接觸新冠病毒後，生殖器官慘遭新冠病毒直接攻擊，且病毒還在3隻猴子的陰莖中不斷傳播，其中1隻猴子甚至連睪丸都被感染，導致猴子生殖器官出現勃起功能障礙等問題。

研究人員指出，這種現象與之前研究認為的免疫系統無關，而是病毒直接導致的，而且即使患者新冠康復後，仍有可能存在長期傷害。

報導稱，新冠病毒在前列腺中傳播，會導致精液的質量下降，並增加罹患前列腺癌的風險，而病毒在睪丸活動，也會降低精子的數量和質量、睪丸激素水平低落，還會造成染疫男性睪丸發炎或疼痛。

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