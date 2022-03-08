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網友留言「純淨自然的地溝油」挨告　反射性附和不起訴

▲▼直播，直播主，網路，電腦。（圖／pexels）

▲網友在別人抱怨食安的文章下留言「地溝油」挨告誹謗造謠，結果獲得不起訴。（示意圖／pexels）

記者劉昌松／台北報導

劉姓網友去年在網路論壇看到別人批評食品安全，跟著留言「純淨自然的地溝油」，遭指射的食品大廠發現後，怒告劉男涉嫌加重誹謗、散播食安謠言等罪，但台北地檢署調查認為，大家都知道，台灣過去曾發生抵制問題食用油事件，劉男只是憑直覺、下意識、反射性留言附和，應無主觀犯意等理由，處分不起訴。

劉男是在2021年8月7日深夜，在論壇巴哈姆特哈拉區看到文章「情報　原來這是買餿水油的味全出的產品」，發文者質疑味全公司販售的沾拌醬沒放logo，害他沒注意到而購買，劉男在下方留言「純淨自然的地溝油」，就被味全食品公司提告涉嫌《刑法》加重誹謗、《食品安全衛生管理法》散播有關食品之謠言或不實訊息罪。

檢察官調查指出，頂新集團旗下味全、正義等公司的食用油品系列，從2014年起，因含有餿水油、廢食用油、回鍋油及飼料用油等原料，遭食藥署裁罰及檢調偵查，並擴大成我國食安問題是件，各地皆發起拒買抵制，這段歷史已是眾所周知的事實，劉男看完他人發文後，直覺、下意識、反射性留言，除了這句話也沒有任何其他內容，查無散播謠言的主觀犯意，妨害名譽犯嫌也不足，因此處分不起訴。

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