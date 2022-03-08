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快訊／北韓警備艇進犯北方界線！慘遭南韓海軍「警告射擊」

▲▼南韓海軍高速巡邏艇向北韓警備艇實施一次「警告射擊」。（資料照，示意圖／達志影像／美聯社）

▲南韓海軍高速巡邏艇向北韓警備艇實施一次「警告射擊」。（資料照，示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓將於明（9）日實施第20屆總統大選，然而今（8）早卻傳出，北韓（朝鮮）一艘船隻無端越過西海（黃海）白翎島附近的「北方界線」（NLL），北韓警備艇在追捕該船隻時也跟著越線，遭南韓軍方警告射擊擊退，為自從2018年以後，首度傳出北韓艦艇侵犯北方界線的事件。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部稍早表示，「北韓船隻今（8）日上午9時30分在西海（黃海）白翎島附近10公里海域處越過『北方界線』約1公里，目前已捕獲該船隻，牽引至白翎島進行調查。」

在過程中，北韓警備艇為了追捕該艘越線的船隻，也跟著南下越過北方界線，慘遭南韓海軍高速巡邏艇實施一次警告射擊，發射40mm艦砲3發，在南韓海軍實施警告射擊後，該艘北韓警備艇才將航線調回北方，停留在北方界線的時間約為7分鐘。

報導指出，該艘越線的北韓船隻上搭乘7人，包括6名穿著軍服、1名穿著便服，而船上並未武裝；目前南韓當局已捕獲該船隻，計畫引渡至白翎島進行調查。北韓船隻人員接受調查時表示，在運搬行李時誤航，才導致越過北方界線，並無投誠南韓的意圖。

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