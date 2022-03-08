鏡電視員工爆料：董事長陳建平2關鍵「被突襲」下台



▲鏡電視新任董事長李永豐（資料照片／記者湯興漢攝）



政治中心／台北報導



鏡電視申請新聞台於今年1月才剛獲NCC許可，是近10年來首度取得國內新聞台執照，不料迅速於3月初更換董事長，引發外界討論，據鏡電視員工爆料，最關鍵原因有二，一是在以前董事長陳建平為首的經營團隊，極力拖延「編輯室公約」的簽署；二是要求新聞部人員配合業務部，做置入性行銷，不但違反NCC的給照條件，也引發員工的憤怒。



但陳建平特別助理張寒青發出4點聲明否認，並表示陳建平在NCC審查執照的過程當中，再三地向NCC的審查委員表示，鏡電視絕對不做置入新聞，他非常尊重新聞部的新聞自主和獨立採訪，且鏡電視有全國首創的公評人制度，公評人對於新聞的品質以及新聞是否有置入都嚴格把關，如果新聞有置入的話，公評人早就提出報告。



此案引起外界關注，主因鏡電視3月4日舉行董事會，一舉更換董事長、總經理，由李永豐為新任董事長，民視副總經理蔡滄波出任總經理。此人事異動，外界傳聞不斷，主管機關NCC3月8日表示會先就4日的董事會情況進行了解，發言人翁柏宗表示，鏡電視董、總高層人事異動需依《衛廣法》15條向NCC申請營運計畫變更，其是否違反其經營承諾事項仍需委員會認定。





▲鏡電視前任董事長陳建平。（資料照片／記者湯興漢攝）



根據鏡電視員工指出，前董事長陳建平和特助張寒青，對在董事會中遭到多數董事「突襲」，表示難以接受。但突襲行動真正的原因，是員工的怒火早已燎原，最終由勞工董事在董事會中為員工發聲。引發員工怒火的首要原因，是資方拖延「編輯室公約」的簽署。



《鏡電視新聞台》是在今年1月19日獲NCC許可取得執照，NCC共附帶12項負擔及14項廢止條款，其中廢止條款第13項，就是要求鏡電視要簽署「編輯室公約」，且明文要求鏡電視要透過勞資會議，將「編輯室公約」納入工作規則，在未納入之前，也要求鏡電視董事長、總經理及持股5%以上的股東，要先和新聞部代表簽署，以示遵守編輯室公約的決心。



但員工透露，鏡電視從取得執照到至今，資方卻悄無聲息，完全沒有要簽署的打算。員工指出，勞資會議依法應每三個月召開一次，鏡電視上次召開勞資會議的時間是去年10月（取得執照前），今年1月前須再召開，人力資源部也多次提醒新任董事長陳建平，應依法召開以納入「編輯室公約」，但陳建平仍一直拖延。公司遲遲不簽編輯室公約的作法，引起員工警戒，質疑資方是否在執照取得後，將承諾事項拋在腦後？



員工還說，讓員工反彈的第二個原因，是陳建平結合業務出身的總經理李玉佩，不斷要求員工配合業務部各項要求，違反「編業分離」及「不得要求新聞部員工從事業外工作」的準則。據了解，今年初鏡電視業務部取得一家證券公司內容製播案，公司隨即傾全力要求新聞部投入人力參與製作。但新聞部員工指出，在陳建平人力凍結的禁令下，新聞部財經組人數已少得可憐，都去做業配，還跑什麼新聞?此外，陳建平從去年12月開始，要求新聞部全體主管，每周開會向他報告當周新聞內容，這其實也觸及「經營團隊不得介入新聞」的紅線。





▲鏡電視新聞台還未正式開播，董事長2度異動。（示意圖／網友提供）

鏡電視員工指出，可以理解公司做出更換董事長和總經理的決定，純粹是為內容特色的保護，以及力阻經營團隊違反NCC所立下的廢止條款，保護這張得來不易的新聞台執照。



對員工表達的不滿，鏡電視指出，尊重董事會多數決更換經營團隊的決定，鏡新聞播出內容，絕無新聞置入，對前經營團隊是否有介入新聞，公司不予置評。



另一方面，陳建平特別助理張寒青對此案發布以下4點說明：

1、鏡電視在申設過程當中，已經提出完整的編輯室公約，並且對NCC表示不做置入新聞，陳建平董事長在NCC審查執照的過程當中，也再三地向NCC的審查委員表示，鏡電視絕對不做置入新聞，他非常尊重新聞部的新聞自主和獨立採訪。

2.鏡電視有全國首創的公評人制度，公評人對於新聞的品質以及新聞是否有置入都嚴格把關，如果新聞有置入的話，公評人早就提出報告，警告新聞部。

3.鏡電視的新聞現在已經在網路上直播，閱聽人可以上網看看，新聞當中是否有置入？這是可受公評的。

4.鏡電視要做的是有質感的新聞，和其他國內新聞台的新聞有很大的差別，但是鏡電視也是一家商業電視台，必須遵守公司治理，他接任董事長以來，努力做好公司治理，尊重新聞自主，以及對NCC的承諾，部分有心人士以莫須有的罪名抹黑他，他將循法律途徑維護名譽。

